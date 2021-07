3 théories du complot qui nient l’arrivée de l’Homme sur la Lune

Ce mardi 20 juillet, le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, qui signifiait l’arrivée de l’homme sur la lune. Cette date n’est pas seulement spéciale en raison de ce qu’elle est commémorée, en Argentine, elle était considérée comme un symbole d’union, et c’est pourquoi la Journée des amis est célébrée. Alors que nous parlons d’une journée historique, il y a ceux qui nient complètement que cela soit arrivé. Passez en revue ces théories du complot ici!

+3 théories du complot niant l’alunissage d’Apollo 11

-C’est un film de Stanley Kubrick

L’une des versions les plus fortes est que tout est une parodie faite par Stanley Kubrick. La raison de le croire est que l’année précédente, il avait tourné le film 2001: A Space Odyssey et que le décor avait été utilisé pour « tromper » l’humanité.

-Course spaciale

Une grande partie pense que tout est falsifié par ordre du gouvernement des États-Unis. Ils prétendent que les alunissages du programme Apollo entre 1969 et 1972 n’ont jamais eu lieu et que ce n’était qu’un canular pour se rendre sur la Lune plus tôt que l’Union soviétique pendant la guerre froide.

-Détails dans les enregistrements audiovisuels

Le mouvement du drapeau : L’un des points que les conspiranoios mettent le plus en évidence est que le drapeau américain flotte sur certaines photographies prises par les astronautes, ce qui serait impossible car il n’y a pas de vent sur la Lune.

L’apparition du drapeau : Une autre théorie mise en évidence par ceux qui ne croient pas à l’alunissage demande pourquoi le drapeau des États-Unis est si beau, puisqu’il ne devrait pas en être ainsi à cause de l’obscurité qui l’entoure.

Les étoiles: lors du premier voyage dans l’espace, il a été dit que les étoiles étaient incroyablement brillantes, mais sur les photographies, aucune n’est visible et cela a généré l’idée que tout est un montage.

Les ombres: le fait que les ombres ne soient pas parallèles montre qu’il y avait différentes sources lumineuses ou une mise au point rapprochée au sein d’un montage, disent les incroyants.

Empreintes: Cette théorie conspire en ce que les empreintes de pas sont le résultat d’un poids déplaçant l’air ou l’humidité entre des particules de poussière ou de sable. Les négationnistes disent que c’est une autre preuve claire car il n’y a pas d’air ou d’humidité sur la Lune.