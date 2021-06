Jeux ps plus juin 2021 PS5 et PS4 liste des jeux gratuits annoncés

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS4)

L’avènement de Miles Morales - Miles Morales découvre des pouvoirs explosifs qui le différencient de son mentor, Peter Parker. Maîtrisez ses attaques uniques d’explosion de venin bio-électrique, ses pouvoirs de camouflage et ses capacités acrobatiques avec de nouveaux gadgets et techniques. Une lutte de pouvoir - Une guerre pour le contrôle du New York de Marvel a éclaté entre une entreprise d’énergie immorale et une armée criminelle à la pointe de la technologie. Avec son nouveau chez-lui au cœur de cette bataille, Miles devra apprendre le prix à payer pour devenir un héros et décider de ce qu’il est prêt à sacrifier pour le bien de tous. Une toute nouvelle vie - explorez les rues enneigées du nouveau quartier animé de miles, tandis qu’il cherche à retrouver un sentiment d’appartenance. Caractéristiques du jeu: 1 joueur, version physique, disponible en français et en anglais, compatibilités: console Ps4