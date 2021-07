Margot Robbie a aussi son double sur TikTok

Selon les dictons, chaque personne a cinq doubles dans le monde et, ces derniers temps, de nombreuses personnes célèbres en ont été témoins. Et, tout comme Scarlett Johansson ou Jennifer Aniston ont dû rencontrer ou découvrir des personnes qui leur ressemblent, c’est maintenant au tour de Margot Robbie, qui ces dernières heures était une tendance depuis qu’un utilisateur de tiktok est devenu viral en raison des incroyables similitudes avec l’actrice.

Margot Robbie est l’une des artistes les plus connues d’Hollywood. Photo : (Getty)



Né le 2 juillet 1990 à Dalby, Australie, Margot Robbie Elle est actuellement l’une des interprètes les plus connues d’Hollywood. Bien qu’elle ait été catapultée à la renommée internationale grâce à son personnage de Harley Quinn dans DC Extended Universe, où elle a joué dans les films. Suicide Squad, Oiseaux de proie Oui La brigade suicide, était également dans de grands succès comme Le loup de Wall Street ou alors Il était une fois à Hollywood.

Et maintenant, malgré le fait que ses intentions ne soient pas de se déguiser à nouveau en petite amie maléfique de Joker, sa carrière a un avenir intense et prometteur devant lui. Même si, à certaines occasions, l’interprète pouvait faire une pause car, récemment, on savait qui pourrait être son remplaçant puisqu’il est, physiquement, le même qu’elle. Voici Robyn Nagioff, une mannequin britannique qui travaille pour deux agences : l’une de son pays et l’autre des États-Unis.

A gauche, Margot Robbie, à droite, Robyn Nagioff



La forme des lèvres, des yeux, des pommettes, tous ses traits sont incroyablement similaires à ceux de Robbie et, par conséquent, ces dernières semaines, il est devenu assez notoire dans les réseaux. La première vidéo de cette jeune mannequin devenue virale était sur tiktok, où elle compte déjà plus de 123 000 abonnés et, plus tard, sur son compte Instagram, elle a également commencé à augmenter son audience.

Pour le moment, Margot Robbie il n’a pas donné son avis là-dessus, mais cela ne vous surprendra certainement pas. Eh bien, ce modèle n’est pas la première personne qu’ils trouvent semblable à l’interprète puisque, dans le monde du cinéma et des séries, il y a aussi Emma Mackey, Jamie King, Faith Ford, Samara Weaving et Jamie Pressly qui ont de nombreuses similitudes surprenantes avec l’artiste. .