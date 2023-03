3 séries similaires à VIS un VIS à NE PAS MANQUER

Netflix

VIS a VIS suit l’histoire d’une femme qui commet des crimes par amour et est enfermée en prison où elle doit apprendre à vivre en prison. Série similaire !

vue à vue est une série de Netflix qui raconte l’histoire de Macarena Ferreiro, qui a commis plusieurs délits de détournement de comptes, et est condamnée à sept ans de prison. Dans la prison de Cruz del Sur, après l’impact émotionnel de l’emprisonnement, elle doit faire face aux relations compliquées et dangereuses entre les détenus. Sa situation ne l’empêche pas d’être impliqué dans la localisation de neuf millions d’euros manquants dans un camion de sécurité.

La série mettant en vedette Maggie Civantos dans le rôle principal il a marqué les abonnés de Netflix et en spoilers Nous vous présentons différentes alternatives sur la même plateforme de streaming afin que vous puissiez continuer à profiter d’histoires similaires à vue à vue qui capteront sûrement votre attention, vous forçant à en profiter dans leur intégralité.

Série similaire à VIS à VIS

.3. fraternité

Une avocate de renom découvre que son frère, porté disparu depuis des années, est en prison pour avoir fait partie d’un gang criminel et doit décider jusqu’où elle ira pour lui sauver la vie. La série met en vedette Seu Jorge, Bruce Wexler, Hermila Guedes et Naruna Costa, entre autres. C’est une production originaire du Brésil exclusive à Netflix et créé par l’esprit agité de Pedro Morelli.

.2. la frange

Miguel, un ancien policier, est envoyé par un juge dans une prison pour retrouver le ravisseur de sa fille à la suite d’une faveur. Une fois sur place, il change son nom en pasteur Peña et tente de survivre en gagnant la confiance des détenus. Pendant ce temps, le surintendant du pénitencier, psychologue social et l’un des détenus les plus importants, qui contrôle la prison de l’intérieur, fait partie d’une grande structure mafieuse.

.1. Orange est le nouveau noir

Piper Chapman est une savonnière avec une carrière et un fiancé quand son passé la rattrape soudainement. À 30 ans, elle est condamnée à une peine d’emprisonnement dans une prison pour femmes à sécurité minimale de New York pour son association avec un trafiquant de drogue 10 ans plus tôt. Forcée d’échanger des combinaisons de puissance contre de l’orange de prison, Chapman se fraye un chemin à travers le système correctionnel et s’adapte à la vie derrière les barreaux.

