Kathy Najimy explique le sourire en arrière de Mary Sanderson dans Hocus Pocus 2

Juste à temps pour la saison des vacances d’Halloween, Disney + a lancé le nouveau film Hocus Pocus 2 à un grand succès. Le film a établi le nouveau record des débuts nationaux les plus solides pour un film sur Disney +, et les fans ont été pour la plupart satisfaits de la suite. Poursuivant l’histoire des Sanderson Sisters, jouée par Bette Midler, Kathy Najimi, et Sarah Jessica Parker, était quelque chose de plus de trois décennies dans la fabrication. C’est un peu long, et bien que certaines choses restent exactement les mêmes, il y a eu des changements notables dans ces personnages plus de 30 ans plus tard.





Par exemple, certains fans ont remarqué un changement particulier avec le personnage de Mary Sanderson de Najimy. De retour dans l’original Hocus Pocus, Mary a le plus souvent un sourire en coin sur son visage. Comme expliqué dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, c’est quelque chose que Najimy a improvisé pour son personnage juste avant le tournage. Le sourire narquois de la marque est de retour Hocus Pocus 2, mais avec un changement clé, car il est maintenant à l’envers de ce à quoi il ressemblait dans le premier film. Najimy dit que la raison en est qu’il est beaucoup plus facile de changer le sourire de l’autre côté de son visage à ce stade de sa vie.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est de l’autre côté principalement parce que c’est si difficile pour moi de le faire du côté où je l’ai fait il y a 30 ans. Je suis sûr que les fans vont expliquer en détail pourquoi c’est de l’autre côté. C’est juste quelque chose que j’ai trouvé la première semaine. C’est une grande comédie, donc vous n’avez pas besoin d’être subtil ou d’avoir une trame de fond shakespearienne de 40 pages.

C’est peut-être la raison en coulisse du changement, mais pour fournir une explication du scénario, une autre raison est donnée pour le changement dans le film réel, et Najimy pense que cela devrait être suffisant pour quiconque se sent dérangé par le sourire en arrière.

« On peut le justifier parce qu’il y a une scène au début où Winnie me gifle, et ma bouche va de l’autre côté, puis elle me gifle à nouveau et ça va de l’autre côté, et ça colle. »





Le retour des sœurs Sanderson dans Hocus Pocus 2

Disney+

Anne Fletcher a réalisé Hocus Pocus 2 sur un scénario de Jen D’Angelo. Le film met en vedette Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy et Doug Jones reprenant leurs rôles du film original aux côtés des nouveaux venus Sam Richardson, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Tony Hale et Hannah Waddingham. Parce que le film a été un succès, Najimy a également récemment plaisanté en disant qu’elle reviendrait pour une autre suite dans trois décennies avec encore plus de changements dans son personnage. Extrait d’un entretien séparé avec PersonnesNajimy a déclaré: « Je pense que si nous le faisions à nouveau 30 ans plus tard, eh bien, il y aurait des déambulateurs et des cannes impliqués. Le vol pourrait être juste un petit coup d’un pied du sol. »

Hocus Pocus 2 est maintenant diffusé sur Disney +. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle du film ci-dessous.