Le protagoniste de « Tenet » a un moyen d’éviter de l’expliquer

Gamelle D'alimentation Lente Anti Ballonnements Pour Petits, Moyens Grands Chiens Et Chats, Gamelle Anti-Glouton Gamelle Interactif Pour Chien Chat Gamelle Evite Manger Vite

Couleur:#3 Spécification: Type: bol pour animaux Matériel: silicone Couleur: rose; bleu; vert Taille: environ 24 x 18 cm Cette gamelle anti glouton encourage l'animal à manger à un rythme plus lent, ce qui favorise la santé dentaire, améliore la digestion, réduit l'anxiété et l'ennui, calme votre animal tout en appréciant sa gâterie préférée. Fabriqué en silicone, non toxique, flexible, durable, anti-rayures, antidérapant et lavable au lave-vaisselle. Chaque produit est soigneusement conçu la mécanique de jeu de labyrinthe stimule les chiens de développement mental, exerce sa capacité à résoudre le problème. Les matériaux non toxiques utilisés et la résistance, la résistance à la morsure, sont très pratiques; La nourriture et les jeux combinés, de sorte que manger devient un pur plaisir. Le forfait comprend: 1 x Gamelle Anti Glouton pour Animal de Compagnie