3 films de Daniel Radcliffe à diffuser qui l’éloignent de Harry Potter

Pixie Games Harry Potter : Une Anna©e A Poudlard

vous venez de recevoir votre lettre dracceptation pour entrer dans la plus grande ecole de sorcellerie au monde l poudlard r dirigee par le plus grand sorcier de tous les temps albus dumbledore. remportez la coupe des quatre maisons en participant aux matchs de quidditch et au club de duel. passez vos examens dans les salles de cours et realisez vosnb 3 modes de jeux : lsorcier de premier cycler, lsorcier majeur en equiper, lretour de lord voldemortr ( le jeu peut se jouer seul )n b revivez toute la saga a travers les 30 missions (1 a 10 : films et livres 1, 2 et 3), (11 a 20 : films et livres 4 et 5), (21 a 30 : films et livres 6 et 7).contenu :n 1 plateau 3 mini-plateaux 210 cartes (sorts, potions, evenements, actions, livres, duels, combats, missions) n 5 des 15 pions et fiches personnages 1 regle du jeu