La « génération spontanée » n’existera pas, mais les étangs isolés continuent de se remplir de poissons: le mécanisme qui résout un mystère de centaines d’années

« Si nous mettons des sous-vêtements remplis de sueur dans un contenant de blé, après vingt et un jours, l’odeur change et le ferment, émergeant des sous-vêtements et pénétrant à travers les cosses de blé, transforme le blé en souris. » En 1667, le célèbre naturaliste belge Jan Baptiste van Helmont décrivit ce que pendant des siècles la tradition populaire (et une grande partie du monde universitaire) avait appelé la «génération spontanée». C’est-à-dire certaines formes de vie sont apparues spontanément à partir de matières organiques ou inorganiques ou d’un mélange des deux.

Aujourd’hui, nous savons que, comme on l’attribue souvent à Parménide, « ajustement ex nihilo nihil« ; ou ce qui est pareil, que de nulle part, rien ne sait. Mais il faut reconnaître que plusieurs fois il est très difficile d’expliquer en fonction de quelles choses. Par exemple, la question du poisson. Comment est-il possible que des bassins ou des lacs d’eau cristalline (physiquement isolés des autres poches d’eau) se remplissent de poissons en peu de temps? Où se cachaient ces ménés et comment était-ce possible?

La cigogne n’apporte pas le poisson, mais …

Patrick Robert Doyle

Ne pensez pas que ce soit une question rhétorique. Au contraire, l’énigme des étangs vides qui n’étaient plus vides était un sujet qui intriguait les chercheurs du XIXe siècle. Cependant, alors que les plus sagaces se sont rendu compte que la seule option significative était peut-être les oiseaux, personne n’a pu trouver une explication satisfaisante.

En réalité, nous n’avons trouvé d’explication digne de ce nom qu’à la fin de l’année dernière. C’est alors que, rassemblant les indices qui ont été dégagés par la littérature, une équipe hispano-hongroise a publié dans Actes de l’Académie nationale des sciences une étude intéressante: ils ont nourri huit canards sauvages avec des œufs fécondés de deux types de carpes célèbres pour avoir joué des épisodes comme ceux dont nous avons parlé.

Au total, c’était environ 500 œufs par canard. À partir de ceux-ci, les chercheurs ont pu récupérer 18 œufs intacts, dont trois éclos, donnant naissance à trois carpes parfaitement fonctionnelles. En d’autres termes, c’est techniquement possible. Peu probable, d’accord; mais possible: les œufs de poisson peuvent survivre à un voyage époustouflant dans le tube digestif des canards.

Considérant qu’une carpe moyenne peut pondre jusqu’à un million et demi d’œufs plusieurs fois par an et que les canards ont mis environ une heure pour expulser les œufs, avec une probabilité de 0,02% le mécanisme apparaît comme une solution à une énigme qui était restée sans réponse pendant bien plus d’un siècle. Cela ne nous a pas empêché de dormir, c’est vrai; mais vous dormez beaucoup mieux en sachant quelque chose de nouveau.

