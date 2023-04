Samsung est déjà la nouvelle Ferrari des mises à jour Android

Le chemin se montre en marchant, et le constructeur basé à Séoul a déjà commencé la distribution des patchs de mai (à commencer par le Galaxy A10e) sans même que nous soyons en mai.

Google publie des correctifs de sécurité pour Android sur une base mensuelle, et chaque fabricant les implémente selon ses propres « feuilles de route ».

rejoindre la conversation

Il semble bien que Samsung y met les batteries pour mettre à jour ses appareilset c’est qu’après avoir annoncé le meilleur support de tout le catalogue Android avec jusqu’à 4 mises à jour majeures du système et 5 ans de correctifs de sécurité (un support que d’autres ont ensuite imité), nous avons tous pu constater à quel point les correctifs de sécurité arrivent plus que ponctuellement sur leurs principaux smartphones.

Pas en vain, comme nous l’ont confirmé nos amis de SamMobile, de l’équipe de développement logiciel de Samsung a déjà commencé la distribution des correctifs de mai pour certains de ses mobileset c’est que nous ne sommes pas encore en mai et nous parlons d’un terminal de coupe très basique et bon marché.

Nous ne sommes même pas en mai et Samsung met déjà à jour le Galaxy A10e abordable en Corée du Sud avec les correctifs de mai 2023.

Et c’est que non, le premier Samsung qui recevra dernière mise à jour de sécurité Android Ce ne sera pas le Galaxy S23 mais le Galaxy A10eun terminal bas de gamme qui n’est pas vendu en Europe et qui a commencé à être mis à jour en Corée du Sud lundi 24 avril dernier, intégrant les correctifs de mai 2023étant ainsi le premier à le faire.

On peut donc une nouvelle fois féliciter le géant sud-coréen, qui petit à petit, il change cette image qu’il avait comme lente et inefficace lors de la mise à jour les versions Android et les correctifs de sécurité de vos appareils, toujours alourdi par le poids de la Expérience Samsungmaintenant une One UI plus légère et plus performante.

Bien sûr, nous avons plus de détails sur cette compilation, et c’est qu’elle répond à la code A102NKOS3CWD1 et bien sûr il maintient la dernière base Android publiée pour ce terminal, Android 11. En fait, il semble que Samsung ait utilisé le Galaxy A10e sud-coréen comme une sorte de mulet de tests, car ce même smartphone Il y a deux ans, c’était le premier téléphone mobile de base à recevoir Android 11 avec l’interface personnalisée de Samsung, One UI 3.0.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?