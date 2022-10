One Piece: Manga Chapitre 1062 révèle le surprenant Dr. Végapunk

L’épopée des pirates une pièce est enfin dans le saga finale est arrivé et cela ne pourrait pas être plus excitant alors que les événements mondiaux se déroulent pouvoirs du diable et Utilisateurs Haki se retournent vraiment, sont les chapeaux de paille maintenant sur l’île du grand génie docteur Végapunkinventeurs de technologies incroyables.

Le scientifique, que nous n’avons pas encore vu, a, entre autres, le Recherche sur les pierres marines avancé, a découvert les secrets des pouvoirs du diable, a la code de vie déchiffré et que Projet Pacifiste réalisé. Il est donc prudent de dire que Vegapunk a eu un impact énorme sur à peu près tous les aspects de One Piece.

Et c’est aussi l’homme qui, selon le créateur Eiichiro Oda, nous donne à peu près toutes les réponses aux grandes questions du manga/animé Peut livrer. Mais jusque-là, cela ne semble que soulever plus de questions, comme l’actuel Chapitre 1062 montre qui a été publié la semaine dernière.

Si vous voulez savoir lequel tour incroyable à dr. Végapunk révélé dans le dernier chapitre du manga One Piece, vous devriez bien sûr consulter spoilers massifs préparer. Alors continuez à lire à vos risques et périls et seulement si vous voulez vraiment savoir ce que le mystérieux génie a déjà créé à nouveau.

One Piece : Les Six Satellites du Dr. Vegapunk (Manga Chapitre 1062)

Qu’il y a quelque temps Chapitre 1061 est sorti, les fans ont été tout aussi choqués que les personnages de la populaire série de mangas, car Dr. Vegapunk s’est avéré être là jolie jeune femmequi veut s’attaquer aux chapeaux de paille. Mais leur demande le génie mondialement connu être conduit à des points d’interrogation.

Parce que des personnages qui connaissent déjà Vegapunk, nous savons qu’il ne s’agit pas seulement un homme est, mais aussi environ un très vieux bougre. Une description qui n’a pas grand chose à voir avec la fille, c’est pourquoi la question s’est vite posée de savoir si elle pouvait en être une. clonerun cyborg ou bien une autre invention de Vegapunk pourrait être d’environ.

La réponse à toutes ces questions arrive enfin dans le chapitre 1062 du manga, où nous apprenons que la femme qui s’est effrontément présentée comme Vegapunk, Lilith signifie et qu’elle n’est pas la seule à se révéler Scientifique en chef au quartier général de la marine désigné. Parce que quelques instants plus tard, nous apprenons à en connaître deux autres.

Ça fait référence à Shaka et Atlas, qui affirment également que le Dr. être vegapunk. Déroutant? Certainement, donc c’était plus que bienvenu que Eckimaintenant membre de Cipherpole Aigis 0à la fin du manga chapitre 1062 toute la situation à son camarade Rob Lucci expliqué.

En conséquence, Dr. Vegapunk est tellement occupé qu’il a besoin d’aide pour son travail, alors le scientifique a décidé de partagé entre six personnes. Ecki désigne ces six personnes comme satellitesqui sont tous également Vegapunk et aident la reine des abeilles correspondante au travail.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Article 01 : Shaka (logique)

Point 02 : Lilith (Malice)

Point 03 : Edison (instinct)

Point 04 : Pythagore (sagesse)

Point 05 : Atlas (Courroux)

Point 06 : Joug (désir)

Au fait, dans l’original, les satellites de One Piece sont nommés avec le kanji pour Chat écrit, qui remonte à un proverbe japonais : Neko No Te Mo Karitaïce qui signifie comme Emprunter la patte d’un chat. Les chats sont considérés à part de la chasse aux souris bon à rienil faut donc être vraiment désespéré pour même envisager l’aide d’un chat.