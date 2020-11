29 applications que vous pouvez télécharger gratuitement pour une durée limitée, dépêchez-vous!

Voulez-vous des applications gratuites? Ce sont les meilleurs que vous puissiez obtenir aujourd’hui grâce aux offres Google Play Store.

Si vous recherchez des applications payantes que vous pouvez télécharger totalement gratuit, Vous êtes au bon endroit.

Un bon nombre de développeurs ont décidé baisser le prix de certaines de leurs meilleures créations 100%, nous donnant la possibilité de les obtenir sans avoir à payer un seul euro, Pour un temps limité.

Parmi les applications, on peut trouver quelques outils pour Android aussi utiles que « Speedometer GPS Pro », en plus d’autres comme l’un des applications de calculatrice plus avancées et plus puissantes. Certains jeux sont également disponibles, y compris des titres célèbres tels que Buff Knight Advanced ou Infinity Dungeon 2.

Applications payantes Android gratuites

NT Calculator – Calculatrice complète Pro | Gratuit 2,79 euros

Gratuit 2,79 euros Compteur de vitesse GPS Pro | Gratuit 0,89 euros

Gratuit 0,89 euros File Shortcut Maker – Créer un raccourci pour les fichiers | Gratuit 0,69 euros

Gratuit 0,69 euros Scanner PDF mains libres SkanApp | Gratuit 19,99 euros

Gratuit 19,99 euros Contrôle rapide du volume dans la barre de notification | Gratuit 0,79 euros

Gratuit 0,79 euros Pavé numérique en indice | Gratuit 0,5 euros

Gratuit 0,5 euros BabyBook – Journal de bébé et journal de routine | Gratuit 2,99 euros

Gratuit 2,99 euros WOW Volume Manager – Contrôle du volume des applications | Gratuit 0,69 euros

Gratuit 0,69 euros Récupérer la corbeille: restaurer les photos, vidéos et fichiers PDF supprimés | Gratuit 7,99 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Cytus II | Gratuit 1,99 euros

Gratuit 1,99 euros Buff Knight Advanced | Gratuit 1,79 euros

Gratuit 1,79 euros Défense finale du château: RPG inactif | Gratuit 1,29 euros

Gratuit 1,29 euros [VIP]Infinity Dungeon 2- RPG de défense hors ligne | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros Nova Galaxy | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros LeagueMon VIP | Gratuit 2,09 euros

Gratuit 2,09 euros Animal rond | Gratuit 1,09 euros

Gratuit 1,09 euros Armées de front | Gratuit 2,99 euros

Gratuit 2,99 euros Evolution du héros: SP | Gratuit 1,79 euros

Gratuit 1,79 euros Superhero Fruit Premium: Batailles futures de Robot Wars | Gratuit 2,09 euros

Gratuit 2,09 euros FASTAR VIP – Jeu de rythme Shooting Star | Gratuit 1,09 euros

Gratuit 1,09 euros My Little Star VIP: Idol Maker | Euros gratuits

Euros gratuits Zombie Age 3 Premium: Règles de survie | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros Sword Warriors Premium: Combat de héros – Action épique | Gratuit 1,99 euros

Gratuit 1,99 euros Boules aimantées 2 | Gratuit 0,59 euros

Gratuit 0,59 euros Heroes Defender Fantasy – Jeu Epic Tower Defense | Gratuit 2,09 euros

Gratuit 2,09 euros Stickman Ghost 2: Gun Sword – RPG d’action de l’ombre | Gratuit 2,09 euros

Gratuit 2,09 euros Superhero Robot Premium: Hero Fight – RPG hors ligne | Gratuit 1,99 euros

Gratuit 1,99 euros Jumpies 3 | Gratuit 0,99 euros

