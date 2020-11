Le réalisateur de Suicide Squad, James Gunn, confirme Sylvester Stallone dans le film DC

Acteur d’action et légende hollywoodienne Sylvester Stallone a trouvé une nouvelle tâche: depuis un certain temps, il y a eu diverses rumeurs sur son implication dans le nouveau film de DC La brigade suicide par le réalisateur James Gunn. Maintenant, la confirmation officielle suit (via Twitter) de Gunn et Sly personnellement.

Dans quel rôle les acteurs « Rocky » et « Rambo » dans le Groupe de travail X sera affiché est toujours top secret. Cependant, comme le tournage du film est déjà officiellement terminé, cela pourrait équivaloir à un rôle parlant d’un personnage conçu par CGI – tel que King Shark. Le grand secret devrait être révélé au plus tard à la sortie en salle de l’été 2021.

Sly devient membre de la Task Force X

James Gunn l’a fait pour son dernier film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 déjà Sylvester Stallone pour le rôle de Ravageur Stakar Ogord casting, également connu dans les bandes dessinées sous le nom de Starhawk, le chef d’une autre version des Gardiens de la Galaxie avec Major Victory, Martinex, Charlie-27 et Yondu. Après son apparition dans Guardians, célébrée par les fans, il a longtemps été question d’un spin-off, mais la crise de Corona a gêné de nombreuses idées.

Maintenant, Sly est autorisé à jouer dans le nouveau film de DC « The Suicide Squad », aux côtés de Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Drapeau du colonel Rick, Jai Courtney comme Capitaine Boomerang et Margot Robbie comme Harley Quinn du film précédent du réalisateur David Ayer. Cependant, la version de Gunn de l’anti-héros brutal devrait être une sorte de redémarrage au lieu d’une suite.

Les autres nouveaux ajouts incluent:

Idris Elba comme Bloodsport

Michael Rooker – Savant

Nathan Fillion comme TDK

Flula Borg – Javelot

Mayling NG – Mongal

Daniela Melchior – Ratcatcher

John Cena comme artisan de la paix

Sean Gunn comme Weasel

Peter Capaldi en tant que penseur

Steve Agee comme King Shark

Alice Braga – Sulsoria

David Dastmalchian comme Polka-Dot Man

Sortie cinéma en 2021 plus une série télévisée en spin-off

Le film est actuellement localisé La brigade suicide après avoir terminé le tournage en post-production, qui est prévu dans Dans les cinémas l’été 2021 devrait venir. Une date de sortie en Allemagne est prévue pour le 5 août 2021.

Le réalisateur Gunn planifie l’univers «Suicide Squad» avec sa version du Groupe de travail X pour se développer: En plus du long métrage, il développe actuellement une série télévisée connexe sur le John Cena dépeint le pacificateur pour le service de streaming interne de Warner Bros. HBO max. En cas de succès, les autres personnages des films devraient également recevoir leur propre série.

