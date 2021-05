Qu’est-ce qui détermine la taille d’une personne?

Des personnes de différentes hauteurs peuplent le monde, alors pourquoi certains adultes sont-ils petits, tandis que d’autres sont aussi grands que des basketteurs professionnels?

Les chercheurs à la recherche de la réponse ont constaté qu’elle était largement liée à les gènes . En effet, des études à la recherche de mesures et de variables pouvant être utilisées pour prédire la taille d’une personne ont montré que la génétique est un indicateur puissant.

En d’autres termes, les personnes dont les parents sont de grande taille devront probablement également payer pour un espace supplémentaire pour les jambes sur un vol. Mais il y a une autre considération importante: cela suppose que vous n’avez pas connu une sorte de difficultés sérieuses dans vos premières années. Des études ont montré que la malnutrition et les maladies graves pendant l’enfance d’une personne peuvent l’empêcher d’atteindre son potentiel génétique de taille.

En rapport: Le café ralentit-il vraiment la croissance des enfants?

Ces difficultés peuvent même affecter les changements moyens de hauteur dans des pays entiers. Dans une étude de 2016 dans la revue eLife , menées par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, des analyses ont montré que les hommes les plus grands du monde viennent des Pays-Bas et que les femmes les plus grandes du monde sont originaires de Lettonie. Mais ce tableau de classement Cela n’a pas toujours été le cas, selon la Collaboration internationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles (NCD-RisC).

La Corée du Sud était 133e au classement de 1985, mais en 2019, elle avait grimpé à la 60e place. La théorie principale parmi les scientifiques, au moins, est que ce coup de pouce pourrait être dû à une alimentation améliorée résultant du développement de la Corée du Sud au cours des dernières décennies.

« En Corée du Sud et en République populaire de Chine, il est largement admis que l’augmentation de la taille au cours des une à deux dernières générations est largement due à une meilleure nutrition », a déclaré Stephen Hsu, professeur de mathématiques informatiques, de sciences et d’ingénierie à la Michigan State University. la recherche a cherché à prédire la taille d’une personne. « Protéine et calcium et total calorie les apports ont tous beaucoup augmenté pendant cette période. »

Pendant ce temps, d’autres pays sont tombés sur la liste NCD-RisC. En 1985, par exemple, les États-Unis étaient le 38e pays le plus haut du monde, mais en 2019, ils sont tombés à la 58e place. Est-ce parce que le pays a connu une immigration en provenance d’autres pays où les gens sont en moyenne plus petits? Et dans ce cas, est-ce une question de génétique? C’est probablement un facteur principal, mais pas le seul, a déclaré Hsu.

« Mis à part l’immigration, certaines personnes émettent l’hypothèse que la qualité de la nutrition pour tout le monde a diminué avec l’augmentation de la consommation de restauration rapide, de boissons gazeuses, etc. », a déclaré Hsu. Il se pourrait aussi que d’autres pays se démarquent des États-Unis. En d’autres termes, les Américains ne raccourcissent pas nécessairement; ils ne croissent tout simplement pas aussi vite que les gens des autres pays.

Une mauvaise nutrition n’est pas le seul facteur environnemental qui peut affecter la stature d’une personne. Les maladies graves peuvent également nuire à la croissance, surtout si elles surviennent pendant l’enfance; maladie cœliaque , une maladie osseuse, telle que le rachitisme et l’ostéoporose juvénile, et anémie sont tous les exemples .

Bien qu’un régime alimentaire malsain et une maladie grave pendant l’enfance puissent conduire à une taille plus courte, les recherches suggèrent que le codage génétique est beaucoup plus influent.

Dans une étude de 2018 publiée dans la revue La génétique , Hsu a montré l’importance des gènes dans la détermination de la hauteur. Avec ses collègues, il a utilisé l’apprentissage automatique et des algorithmes informatiques pour analyser près d’un demi-million de génomes de personnes vivant au Royaume-Uni. Après avoir analysé les chiffres, l’équipe a pu prédire avec précision la taille et la densité osseuse d’une personne à partir de ses seuls gènes.

De plus, des mutations génétiques et des déséquilibres hormonaux ont également été liés à une petite taille, y compris le nanisme, une condition dans laquelle une personne mesure 4 pieds 10 pouces (147 centimètres) ou moins. Le nanisme peut être divisé en deux sous-types. Premièrement, il y a ce que l’on appelle le nanisme disproportionné, c’est-à-dire lorsque certaines parties du corps sont petites, mais que d’autres sont de taille moyenne ou supérieure à la moyenne. L’autre type est le nanisme proportionné, dans lequel toutes les parties du corps sont proportionnellement plus petites que la moyenne. Les deux types de nanisme sont génétiques, et il existe environ 200 variations génétiques qui peuvent finir par provoquer les deux formes, selon Stanford à The Tech . Certains de ces gènes sont génétiquement dominants, ce qui signifie qu’une personne doit hériter des gènes d’un seul parent, tandis que d’autres sont génétiquement récessifs, ce qui signifie qu’une personne doit hériter des gènes des deux parents.

À l’autre bout du spectre, les gens peuvent devenir des géants. Prenez Robert Wadlow, la personne la plus grande de l’histoire enregistrée, qui se tenait debout 8 pieds, 11,1 pouces de hauteur (272 cm). Une croissance excessive comme celle-ci, parfois appelée gigantisme, peut être un signe de cancer. Les enfants atteints de tumeurs dans leur les glandes pituitaires , par exemple, peuvent finir par surproduire des hormones de croissance.

Sauf conditions médicales, pour les personnes bien nourries, « Il semble que la génétique détermine en grande partie la taille adulte », a déclaré Hsu.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.