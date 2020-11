Nebula Solar & Nebula Solar Portable: de nouveaux projecteurs de films compacts sont arrivés

Avec le Nebula Solar et le Nebula Solar Portable, le fabricant Anker lance deux nouveaux projecteurs. Ce sont des projecteurs compacts et relativement peu coûteux avec une résolution Full HD pour les films et le streaming.

Le Nebula Solar Portable a une batterie intégrée, le Nebula Solar est connecté au secteur. Sinon, les modèles ne diffèrent pas, les deux sont faciles à transporter avec un poids de 1,1 kilogramme. Comme d’habitude pour les projecteurs portables, ils ne sont pas trop lumineux avec 400 lumens ANSI, les projecteurs home cinéma à part entière font entre 2000 et 3000 lumens ANSI. La résolution Full HD est également souvent trouvée dans la classe compacte.

Convient également pour le contenu HDR

Ce qui est inhabituel, c’est que le Nebula Solar et le Nebula Solar Portable lisent également du contenu HDR10. Un autofocus intelligent garantit automatiquement une image nette. Les deux haut-parleurs intégrés de 3 watts avec Dolby Digital Plus peuvent être utilisés pour la reproduction sonore; alternativement, des haut-parleurs ou des écouteurs Bluetooth ainsi qu’un récepteur AV peuvent être connectés via la sortie HDMI. Dolby Digital Plus utilise des services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime Video.

Fonctionne avec Android TV 9

Le système d’exploitation est Android TV 9, qui offre un accès à plus de 5000 applications telles que YouTube, Netflix et d’autres fournisseurs de streaming. Les deux projecteurs DLP disposent d’une connexion HDMI 2.0 et d’un port USB A pour les clés USB. En plus de Bluetooth, Miracast et AirPlay peuvent également être utilisés pour la transmission sans fil. En plus du mode projecteur, il existe un mode haut-parleur Bluetooth pour la lecture de musique.

Le modèle de batterie Nebula Portable a une autonomie de trois heures pour la lecture vidéo et le temps de charge est de trois heures. Le Nebula Solar est déjà disponible pour environ 550 euros, le Nebula Solar Portable suivra dans quelques semaines pour 650 euros.