21 tweets pour tous ceux qui n’arrêtent pas de penser à Colin de It’s a Sin

Callum Scott Howells a volé le cœur des téléspectateurs avec sa performance en tant que Colin dans It’s a Sin.

Tous les personnages principaux de C’est un peché sont géniaux mais il est prudent de dire que tous ceux qui l’ont vu sont tombés amoureux de Colin.

Si vous avez été près des médias sociaux ces derniers temps, vous aurez vu des milliers de personnes faire l’éloge C’est un peché. Le drame en cinq épisodes raconte les histoires hilarantes, réconfortantes et déchirantes d’un groupe de cinq amis, Ritchie, Roscoe, Colin, Ash et Jill, touchés par la crise du sida dans les années 1980 en Grande-Bretagne. La série est si populaire qu’elle a battu plusieurs records de visionnage

L’une des meilleures choses à propos de la série est que chaque personnage est si bien formé que vous avez l’impression de les connaître depuis des années. Et c’est Colin en particulier, et l’incroyable performance de Callum Scott Howells dans son rôle, qui laisse les téléspectateurs sans voix.

Colin est un Gallois doux et travailleur qui déménage à Londres pour travailler chez un tailleur de Saville Row. Il a le genre de sourire et d’énergie qui le rendent impossible à détester. Au début, il semble être un poisson hors de l’eau en ville, mais il rencontre bientôt Jill, Ritchie, Roscoe et Ash, et, bien qu’il soit plus réservé et naïf qu’eux, ils l’accueillent dans leur cercle.

Au fur et à mesure que la série se déroule, nous voyons comment le caractère joyeux et confiant de Colin affecte positivement ceux qui l’entourent. Il devient une partie vitale du Palais Rose et il devient plus confiant grâce en partie à combien ses amis l’aiment et le soutiennent. C’est beau de voir comment la gentillesse et l’amour du groupe les uns pour les autres aident chaque personnage à s’épanouir et à briller.

Personne ne peut protéger Colin, ni aucun des personnages, des préjugés de l’époque. Colin est brusquement renvoyé de son travail, après que son patron prédateur l’ait remarqué en train de faire des recherches sur la crise du sida. Colin obtient ensuite un emploi dans un atelier de photocopie mais, peu de temps après, il a des convulsions dans l’atelier. Plus tard, nous apprenons que c’est le résultat d’une démence causée par le sida.

À la fin de l’épisode 3, Colin meurt et c’est tellement destructeur de regarder que les gens y pensent quelques jours après avoir regardé l’épisode. En fin de compte, les gens prennent le temps de célébrer le merveilleux personnage de Colin. Dans cet esprit, voici quelques-uns des meilleurs tweets sur Colin à ce jour.

1) Je pense que nous ressentons TOUS de cette façon.

pas pour être dramatique mais je mourrais pour Colin dans c’est un péché – tarte commune (@katierpacker) 29 janvier 2021

2) Je suis d’accord.

3) Donnez à Callum Scott Howells tous les prix!

4) 11/10 verrait Colin sourire en boucle pour l’éternité.

L’une des plus belles touches de #C’est un peché était qu’ils montraient que Colin était heureux dans son nouveau travail. – Paul Lang (@rudemrlang) 29 janvier 2021

5) Nous devons protéger Colin à tout prix.

6) Et je oop.

Maman s’est tournée vers moi la nuit dernière après avoir terminé un épisode de #C’est un peché et a dit «pourquoi ne pouvez-vous pas avoir un gentil petit ami comme Colin? … ce n’est pas faute d’essayer l’amour xx – Jacques (@flamencolambada) 24 janvier 2021

7) Aucun mensonge n’a été dit.

8) Déjà l’un des grands noms de la télévision de tous les temps.

9) Colin a mis fin au cynisme.

Je me demande si la principale raison pour laquelle nous aimons tous It’s A Sin’s Colin est qu’il est tellement gentil et incynique, et nous ici en 2021 avons eu tendance à mépriser cela malgré le fait que nous avons encore beaucoup besoin des Colins du monde. – Krystina Nellis (@krystinanellis) 31 janvier 2021

10) Les enfants du théâtre musical comprendront.

La meilleure façon de décrire Colin de It’s A Sin est de dire qu’il a une GRANDE énergie « Somewhere That’s Green ». – Sundi (@JohMyWord) 1 février 2021

11) Je pense toujours à la livraison de cette ligne par Callum.

12) Mon cœur.

13) Comme mère, comme fils.

14) S’il vous plaît.

S’il vous plaît, ne laissez rien arriver à Colin, cela me briserait le cœur. 💔#C’est un peché – Lucy Gee (@ LucyGee4) 29 janvier 2021

15) L’épisode 3 nous a brisé le cœur.

16) Ramenez-le!

17) Chaque. Célibataire. Journée.

18) Callum est tout aussi merveilleux dans la vraie vie.

19) Et il chante!

20) Une étoile est née.

21) Olly résume le mieux la situation.

