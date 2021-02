Renault 4L fête ses 60 ans avec une année riche en célébrations

C’est en 1961 que Renault lance la 4 L, un modèle d’utilité qui deviendra l’un de ses constructeurs français les plus légendaires. Plus de huit millions d’unités ont été produites en plus de 30 ans de production – elle se terminerait en 1992 – et seraient commercialisées dans plus de 100 pays.

La reconnaissance due à un modèle aussi important aura lieu cette année pour célébrer son 60e anniversaire.

Renault a préparé une série d’événements et des contenus exclusifs pour célébrer le 60e anniversaire de 4L, mais la plupart de ces événements seront concentrés sur les réseaux sociaux – blâmez la pandémie. L’horaire programmé par Renault promet des nouveautés tous les 4 et 14 de chaque mois – le calendrier peut changer en raison de la crise en cours.

Il comptera également sur la participation de collectionneurs et autres personnalités, ce qui nous donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de 4L. Voici l’ordre du jour prévu:

février – L’illustrateur Greg évoquera sur plus d’une dizaine de 4L, les univers graphiques représentatifs des différentes périodes traversées par le modèle Renault. L’anniversaire sera également l’occasion de découvrir plusieurs histoires vécues au volant de cette voiture mythique (à partir du 8 février sur les réseaux sociaux).

L’Atelier Renault, situé sur les Champs Elysées, recevra, à partir du 14 février, une 4L dans sa version «Parisienne», reconnaissable à la décoration unique de la carrosserie.

Mars – Renault Classic, responsable de la préservation du patrimoine de Renault, mettra en avant 30 modèles Renault 4L, dont 12 versions uniques,.

avril – Certains influenceurs montreront leur version de ce qu’est cette voiture, à travers de petits films amusants réalisés en Stop-Motion. Ces films présenteront la collection miniature de Renault.

Mai – Une vaste collection d’objets à l’effigie de 4L, sélectionnés et spécialement conçus depuis 60 ans, sera disponible à la boutique Atelier Renault ainsi que sur son site internet.

Renault lancera une série de vidéos qui dévoileront les secrets de la 4L. Cette occasion a permis de recueillir les témoignages de tous ceux qui ont grandi avec 4L. Quelques collectionneurs, mais aussi toutes les personnalités qui ont créé l’histoire de cette voiture au sein de Renault.

juillet – Renault 4L défilera sur le tapis rouge de la 74e édition du Festival International du Film de Cannes, reflétant également son statut de star de cinéma, avec plusieurs apparitions sur grand écran à travers les âges.

L’Atelier Renault accueillera l’exposition «4L pop icon». L’occasion de découvrir une 4L inédite, ainsi que d’autres surprises à venir.

septembre – Le service «carsharing Zity» accueillera 4L, dans un meeting électrique sans précédent.

novembre – 4L Fourgonnette réserve également une surprise.

Renault promet plus de nouvelles qui seront révélées au cours de l’année.