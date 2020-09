Si cela doit changer, que ce soit pour vous, pas pour les autres

Einstein a déclaré que la plus grande folie qu’un être humain puisse commettre est de vouloir des résultats différents en faisant toujours les mêmes actions. Cette déclaration nous montre que le changement est essentiel pour quiconque veut changer sa vie.

Même si cette affirmation est assez évidente, nous commettons constamment l’erreur de vouloir changer les résultats et non ce qui les a générés. Cela semble illogique, mais c’est ce que nous faisons normalement. Si nous avons des frictions avec quelqu’un, nous nous attendons à ce qu’il change pour que le problème disparaisse, si nous avons des problèmes financiers, nous blâmons notre chance ou le gouvernement.

Nous devons apprendre la méthode «PSAR»: les pensées génèrent des sentiments, elles génèrent des actions, elles génèrent des résultats. Dans la friture des œufs, vos pensées produiront vos résultats. Si nous ne changeons pas nos pensées, nous resterons victimes des résultats.

Le changement doit avoir lieu, mais dans la bonne gamme, en nous, dans nos pensées et nos attitudes. Tant que nous ne changerons pas notre intérieur, nous continuerons à vivre les mêmes situations. Vous déménagez à Paris, rencontrez de nouvelles personnes, trouvez un nouvel emploi, commencez à aller dans de nouveaux endroits; cependant, on se retrouve dans les mêmes situations avec des personnes et des lieux différents. C’est parce que votre façon de penser n’a pas changé.

Il y aura toujours ceux qui diront qu’il vaut mieux souffrir à Paris que de souffrir au Brésil. Eh bien, pour ces gens, je dis qu’il vaut mieux ne pas souffrir. Nous n’avons pas besoin de souffrir pour expérimenter les choses que la vie a à offrir. Vous pouvez changer votre façon de voir la vie et avoir d’autres résultats. Pour changer vos résultats, vous devez d’abord changer ce que vous pensez d’eux. Si vous pensez qu’ils sont fatals, que vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie, que vous êtes une victime, alors il sera difficile de faire des changements. Si vous attendez que l’autre change, que votre patron change, que votre mari change, que le monde change pour que vous soyez heureux, alors laissez-moi vous dire quelque chose: vous prenez le pouvoir d’en créer un nouveau de vos mains. résultat.

Lorsque nous tenons les autres responsables de nos malheurs et pensons que nous ne devons pas changer, nous faisons les mêmes actions en voulant avoir d’autres résultats. Il serait plus judicieux d’évaluer quels comportements et attitudes vous ont amené à avoir ce résultat, car si vous pouviez le générer, vous pourrez également le modifier.

Lorsque nous assumons notre responsabilité, non de blâmer ou de juger, mais d’apprendre de nos limites et de nos erreurs, nous changeons la réalité non seulement de la nôtre, mais aussi de ceux qui nous entourent. C’est pourquoi il est important de changer nos comportements négatifs, de prendre conscience de chaque acte et d’assumer la responsabilité de chaque situation qui se produit dans notre vie. Si nous ne le faisons pas pour nous, nous devons le faire pour ceux que nous aimons, car ceux qui sont heureux rendent les autres heureux et ceux qui souffrent font souffrir les autres.

Essayez d’identifier quelles pensées et attitudes ont généré le résultat qui vous dérange aujourd’hui. Vérifiez ce que cette situation vous apporte en tant qu’expérience d’apprentissage, ce que vous avez mûri avec elle et ce que vous devez changer pour avoir un autre résultat. Vous comprendrez donc l’une des hypothèses puissantes de la PNL: il n’y a pas de résultats négatifs, seulement des rétroactions.