21 Savage parle des rumeurs l’entourant et la soeur Kayla du roi Von

Les rumeurs sur 21 Savage et la sœur de King Von, Kayla, tournent depuis que Savage a acheté à Kayla un Range Rover, livré avec 21 roses.

Savage veut que tout le monde sache qu’il n’essaye pas de casser, mais qu’il répond simplement aux souhaits du regretté rappeur Von.

Je n’ai jamais parlé de trucs comme ça parce que je ne le fais pas pour Internet mais que vous êtes tous irrespectueux », commença-t-il.« Je connaissais Kayla avant de connaître Von parce qu’elle parle à mon petit frère. Von prévoyait déjà d’acheter le cadeau pour son anniversaire et en raison de son décès prématuré, il n’a pas pu finir donc tout ce que j’ai fait a été de terminer ce qu’il a commencé parce que j’ai dit à Kayla quand il est passé que j’avais son 4L et je le pensais. Tous les commentaires immatures et les spéculations qui les entourent sont très insensibles, veuillez les garder pour vous. Respect à sa famille, à ses enfants, à O Block, à la FEO et à tous ceux que j’ai laissés de côté. Vive Von. «