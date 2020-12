Immortals Fenyx Rising utilise un nouveau système de santé qui utilise des morceaux de santé au lieu d’une barre de santé complète. Chaque morceau de santé représente un pourcentage fixe de votre vie, mais vous ne pouvez pas régénérer votre vie complètement hors combat, seulement jusqu’à un certain point. Faire de la guérison quelque chose d’essentiel.

Immortals Fenyx Rising Comment augmenter la santé maximale

Pour augmenter votre maximum de santé dans Immortals Fenyx Rising, vous devez d’abord atteindre la salle des dieux. Une fois que vous y êtes, vous pouvez affiner une substance appelée Ambroisie trouvé dans tout le pays et le transformer en plus de santé.

La quête pour atteindre la salle des dieux porte bien son nom Dieux et monstres, et c’est une quête pour recevoir non loin dans le jeu. Peut-être environ une heure ou deux dans le jeu, selon combien vous explorez ou la difficulté avec laquelle vous jouez Immortals Fenyx Rising.

Lorsque vous atteignez enfin la salle des dieux, vous pouvez utiliser ici une structure en forme de coupe dorée, appelée le Kylix d’Athénaet transformer ces précieux Ambroisie dans une vie plus maximale. Cependant, pour acquérir la première mise à niveau de santé, il faut six Ambroisie, mais cela augmentera votre barre de santé d’un morceau, ce qui est assez énorme. Après la première augmentation, le montant nécessaire continuera d’augmenter chaque morceau que vous acquérez.

Ambroisie peut être trouvé dans tout le pays, et il est largement dispersé. Il ressemble à un cristal multicolore; interagissez simplement avec lui lorsque vous en trouvez et apportez-le au Kylix d’Athéna, et tu es en or!

Si vous ne parvenez pas à localiser l’ambroisie, utilisez la capacité appelée De loin, qui est utilisé en appuyant sur la manette droite, un peu comme Odins Sight d’Assassin’s Creed: Valhalla. Ce De loin scanne la zone autour de vous et vous pouvez marquer des objets à l’horizon qui apparaîtront sur votre carte, il est donc préférable de l’utiliser à partir d’un point de vue élevé.