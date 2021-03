Five Nights at Freddy’s était le jeu le plus populaire de la dernière vitrine sur l’état du jeu de Sony

Si nous devions vous demander combien d’entre vous ont ouvert un nouvel onglet dans votre navigateur Internet et ont fait autre chose pendant quelques minutes pendant que la dernière bande-annonce de Five Nights at Freddy: Security Breach lors de la diffusion en direct de Sony State of Play la semaine dernière, nous estimons que le le nombre serait assez élevé. C’est un jeu qui n’est pas vraiment conçu autour des fans de PlayStation les plus branchés, et c’est là que réside la déconnexion. Nous doutons que beaucoup de personnes qui regardent en direct se soient intéressées à Five Nights at Freddy, mais la bande-annonce en question est rapidement devenue le jeu le plus populaire de la vitrine. Et ce n’est même pas proche.

Trois jours après sa publication, la bande-annonce compte 2,5 millions de vues. C’est presque cinq fois plus que le jeu assis à la deuxième place – Kena: Bridge of Spirits avec 579000. Sifu le suit rapidement avec 567000, puis Final Fantasy VII Remake Intergrade occupe la quatrième place sur 425000. Et ce n’est pas la première fois que le titre de Steelwood Studios s’est avéré incroyablement populaire non plus. Lorsqu’il a été annoncé en septembre 2020, le jeu a réussi à suivre le rythme du gameplay de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et de la révélation de l’héritage de Poudlard. Cette bande-annonce de confirmation compte désormais 9,1 millions de vues sur YouTube.

Bien sûr, le nombre de vues sur YouTube n’est pas le summum du potentiel et de la trajectoire de vente d’un jeu, mais cela commence à vous donner une idée de Pourquoi ces types de jeux sont inclus dans les livestreams généralement conçus pour les joueurs les plus hardcore. Nous saisirions son inclusion comme une opportunité de faire défiler Twiter, mais la foule occasionnelle est impatiente de découvrir une nouvelle bande-annonce de Fortnite, par exemple. Il y a une raison pour laquelle ces titres sont inclus – ils divertissent tranquillement une base de fans plus grande que ce que la plupart des exclusivités de première partie de Sony vendent.