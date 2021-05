Lucifer: les meilleurs mèmes pour la première du trailer de la saison 5B

FOX Racing Casque Fox Speedframe Pro green camo

Casque Fox Speedframe Pro green camo Ce casque Speedframe Pro a été conçu pour aller partout, rapidement ! Conçu avec l'aide des pilotes Pro de VTT, ce casque de trail de première qualité offre toutes les caractéristiques dignes des meilleurs casques sur le marché, y compris le système de gestion des forces rotatives MIPS, une visière multipositon facilement réglable, un système de rétention à 360 degrés et la doublure en EPS à double densité Varizorb™ qui a fait ses preuves en matière d'absorption des chocs. Toutes ces caractéristiques en font un casque de trail vraiment axé sur la performance, conçu pour vous permettre de repousser les limites sur les pistes du monde entier. Système de protection MIPS™ réduisant le mouvement de rotation appliqué à la tête en absorbant et en redirigeant les forces susceptibles d'endommager le cerveauLa coque Varizorb™ EPS à double densité optimise le niveau de protection en répartissant les forces d'impact sur une surface plus largeBoucle à pression Fidlock® SNAP pour enfiler et retiter le casque facilement et en toute sécurité même en portant des gantsSa doublure confort XT2® détachable, lavable et antimicrobienne élimine les odeurs tout en évacuant la transpiration au niveau de la têteVentilation optimisée grâce à une mousse EPS canalisée et moulée pour un refroidissement efficaceVisière réglable sur 3 positions compatible avec les masquesSystème de rétention 360°Fit System pour un ajustement parfait à chaque sortiePoids taille M: 390gr Taille de casque S M L Tour de tête (en cm) 51 - 55 55 - 59 59 - 63