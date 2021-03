WhatsApp Business: qu’est-ce que c’est, comment l’utiliser et comment télécharger la dernière version

Nous expliquons comment utiliser cet outil de messagerie pour votre entreprise.

Propriétaires d’entreprise, WhatsApp a l’outil presque parfait pour vous permettre de communiquer avec vos clients. Son nom est Entreprise WhatsApp, et dans ce guide, nous vous apprendrons tout ce que vous devez savoir à ce sujet pour améliorer la communication avec les acheteurs.

C’est une plate-forme qui peut être essentielle pour stimuler votre entreprise, car elle sert de lien entre le vendeur – vous – et les milliards d’utilisateurs que compte actuellement WhatsApp. Nous ne sommes plus en retard, voyons voir qu’est-ce que WhatsApp Business, comment l’utiliser de la bonne manière et comment télécharger la dernière version pour profiter des nouvelles.

Qu’est-ce que WhatsApp Business

WhatsApp Business est la version du service de messagerie populaire orienté vers le business qui a été officiellement lancé en 2018. Il est évident qu’une entreprise n’a pas les mêmes besoins qu’une personne normale, donc WhatsApp Business a de petits changements destiné à être utilisé par des entreprises ou des profils commerciaux.

Nous parlons d’une application totalement indépendante à WhatsApp que vous utilisez tous les jours pour discuter avec votre famille et vos amis. Ainsi, il est préférable que utiliser le numéro de téléphone de l’entreprise s’inscrire en entreprise et ainsi séparer le professionnel du côté personnel.

Pour le moment, l’utilisation de l’application est gratuit pour les petites et moyennes entreprises, tandis que ceux de plus grande taille (comme les compagnies aériennes, les banques ou le commerce électronique) doivent payer une redevance inconnue pour accéder à des fonctions et des outils plus adaptés à leurs besoins.

Comment faire du shopping sur WhatsApp

Comme l’explique WhatsApp sur son site Web, ils peuvent être deux types de compte dans cette version pour les entreprises.

Le premier est Compte officiel de l’entreprise, avec un badge de vérification vert sur le profil qui informe les utilisateurs qu’il s’agit d’une marque authentique et reconnue par WhatsApp. Le deuxième type de compte WhatsApp Business est Compte d’entreprisec’est-à-dire un statut par défaut pour toute entreprise profilée.

En plus de contacter vos clients, qui peuvent vous poser des questions sur les horaires ou la disponibilité des articles, WhatsApp Business se démarque pour vous permettre de vendre vos produits en ligne. Il vous suffit d’ajouter le catalogue complet et les informations des articles qui le composent. En cliquant sur le panier, les utilisateurs verront ce catalogue et pourront acheter directement ce qui les intéresse le plus.

Vous recevrez un message avec toutes les informations de commande afin que vous puissiez procéder à l’expédition. De cette façon, WhatsApp Business agit comme un commerce électronique dans lequel vous pouvez vendez vos produits sans payer plus.

En bref, WhatsApp Business est un outil très complet qui peut être utilisé pour communiquez avec vos clients à partir de votre profil d’entreprise. Pour utiliser toutes ses fonctions à 100%, vous devez d’abord savoir comment WhatsApp Business est utilisé, et que nous apprendrons dans la section suivante.

Les 7 meilleures applications pour démarrer une entreprise en 2021

Comment utiliser WhatsApp Business

Comme l’application principale WhatsApp, Business a une opération très simple que vous maîtriserez après quelques minutes d’utilisation. Ensuite, nous vous expliquons la procédure à suivre pour télécharger l’application, enregistrez votre profil d’entreprise et créez le compte pour commencer à discuter avec les clients.

Téléchargez l’application WhatsApp Business

De toute évidence, la première chose à faire pour utiliser WhatsApp Business est téléchargez son application sur votre téléphone mobile. C’est une application gratuite que vous pouvez facilement télécharger et installer à partir du Play Store. À propos, les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger cette version pour contacter les entreprises.

Créez votre profil d’entreprise et ajoutez les informations

Ouvrez WhatsApp Business sur votre mobile pour démarrer l’enregistrement du profil. La première chose à faire est entrez le numéro de téléphone associé au compte qui, comme nous l’avons déjà mentionné, il est recommandé que ce soit le numéro particulier de l’entreprise.

L’étape suivante consiste à sélectionner un catégorie pour votre entreprise: hôtel, vêtements et accessoires, beauté, cosmétiques et soins personnels … Utilisez le moteur de recherche supérieur pour saisir le terme le mieux lié à votre entreprise et accélérer la recherche.

Ensuite, il est temps d’ajouter les informations de profil les plus importantes, car vous devrez spécifier le nom de l’entreprise, votre adresse et entrez une brève description du même. En outre, vous pouvez également définir une image de profil, par exemple le logo de l’entreprise. À la fin de cette étape, vous aurez terminé la configuration de votre profil d’entreprise.

Profitez des outils à votre disposition

Une fois le profil créé, il est temps de découvrir tous les outils que WhatsApp Business met à votre disposition pour améliorer la communication avec vos clients. Vous pouvez accéder à la section « Outils pour l’entreprise » pour configurer un message absent, un message de bienvenue, des réponses rapides, des étiquettes pour organiser les chats et, bien sûr, pour modifier le profil de l’entreprise avec de nouvelles informations.

Parlez aux clients

Vous avez tout prêt pour parler avec les clients de votre entreprise via WhatsApp Business. Par conséquent, tout ce que vous avez à faire est de diffuser le numéro de téléphone professionnel afin que les utilisateurs peuvent vous contacter.

Ajouter le catalogue pour autoriser les achats (facultatif)

Enfin, si vous souhaitez vendre vos produits via WhatsApp Business, vous devez suivre une série d’étapes pour que cela soit possible. Entre en Outils de l’entreprise> Catalogue et ajoutez un à un les produits qui en feront partie avec le bouton « Ajouter un article ». Vous pouvez ajouter des images, saisir leur nom et éventuellement spécifier leur prix.

Si les produits que vous vendez sont nombreux, cela peut devenir un processus fastidieux. Cependant, gardez à l’esprit que tout le travail en vaut la peine, car il est essentiel pour que les utilisateurs de la plateforme puissent connaître les articles que vous vendez et toutes leurs informations, c’est-à-dire promouvoir les achats dans votre entreprise.

Comment mettre à jour l’application WhatsApp Business

Si vous avez été attentif jusqu’à présent, nous pouvons dire que vous savez déjà tout sur la façon dont WhatsApp Business peut aider votre entreprise, ou presque tout. Reste à savoir comment maintenir l’application à jour pour ayez toujours les dernières nouvelles mises en œuvre par WhatsApp, à la fois en termes de fonctionnalités et de sécurité.

Voici les étapes à suivre pour téléchargez la dernière version de WhatsApp Business et tenez-la toujours à jour:

Accédez au Google Play Store sur votre mobile. Faites glisser le menu de gauche et cliquez sur « Mes applications et jeux ». Recherchez WhatsApp Business et cliquez sur le bouton « Mettre à jour » qui apparaîtra sur votre droite. De cette façon, vous aurez téléchargé sa dernière version disponible. Entrez dans la page principale de WhatsApp Business dans le Play Store et cliquez sur le bouton bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, cochez la case « Mettre à jour automatiquement » pour les futures mises à jour de l’application à télécharger et à installer automatiquement.

N’hésitez pas, si vous avez une entreprise, WhatsApp Business est l’un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos clients et les tenir informés sur les changements dans le catalogue, les heures d’ouverture et, en général, sur les actualités de l’entreprise.

Rubriques connexes: Applications gratuites, réseaux sociaux, WhatsApp

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂