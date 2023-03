Chris McKay explique la raison de son départ de Dungeons & Dragons

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs arrive dans les salles la semaine prochaine après sa première au Festival SXSW, où il a surpris non seulement les fans mais aussi les critiques. Le film est réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein (Soirée jeu), qui a rejoint le projet après le départ du réalisateur d’origine Chris Mc Kay.





On a peu parlé de la Renfield réalisateur quittant le projet, mais maintenant McKay lui-même a fait la lumière sur la question dans une interview avec Collider :

« Et pendant que je développais ça, Tomorrow War est arrivé, et c’était un film qui avait une fenêtre avec le calendrier de Chris Pratt, et ils avaient besoin d’un réalisateur, et c’était environ quatre ou cinq mois avant qu’ils ne le tournent. Donc J’ai dû en quelque sorte faire un choix, et j’ai en quelque sorte sauté dessus, ce qui a ensuite mis le scénario et tout ce que nous avions fait comme une sorte de boule de saut pour que d’autres réalisateurs puissent le prendre. Je n’ai toujours pas vu le film terminé parce que j’ai travaillé sur Renfield, mais j’entends [there are] beaucoup de scènes sur lesquelles Mike et moi avons travaillé, puis Mike a écrit qui sont dans le film ou au moins certaines versions d’entre eux. Je suis donc ravi qu’ils continuent en quelque sorte, au moins un peu dans cette direction. Mais je dois concevoir des dragons et des choses comme ça pour le film. Donc là [were] toutes sortes de rêves deviennent réalité, et j’aime vraiment la fantasy. J’ai grandi avec beaucoup d’Excalibur, Sorcerer et ce genre de choses. »





De quoi parle Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs ?

L’histoire de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs suit un charmant voleur et un groupe d’aventuriers qui se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue depuis longtemps. Cependant, leur aventure tourne dangereusement mal lorsqu’ils s’amusent avec les mauvaises personnes.

Chris Pine, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Daisy Head et Hugh Grant jouent dans cette adaptation très attendue du jeu de rôle le plus ancien et le plus populaire de l’histoire de la culture pop.

Le jeu original a été conçu aux États-Unis par Gary Gygax et Dave Arneson et publié pour la première fois en 1974 par la société de Gygax, Tactical Studies Rules (TSR). Dérivé à l’origine de jeux de société joués avec un crayon, du papier et des dés, la première version de Dungeons & Dragons est bien connue comme le début des jeux de rôle modernes et, par conséquent, de l’industrie du jeu de rôle.