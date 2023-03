Les nouvelles photos du set Joker 2 présentent Arkham Asylum On Fire

Avec le tournage sur le plateau de Joker : Folie à deux maintenant en plein essor, des images franches des coulisses continuent d’affluer sur les réseaux sociaux. Des premiers débuts officiels de Lady Gaga en tant que Harley Quinn à une scène de poursuite dans les rues de Los Angeles, les détails sur le film ne cessent de devenir plus intéressants. Maintenant, encore plus de nouvelles photos et clips ont présenté l’ensemble à Arkham Asylum, qui semble être en moins bon état.





Joker : Folie à deux est la suite musicale à venir de la spirale fascinante d’Arthur Fleck dans son alter ego de Joker. Comme nous nous en souvenons, Fleck (Joaquin Phoenix) s’est retrouvé à Arkham Asylum à la fin du premier Joker (2019) film après que son apparition au Franklin Murray Show se soit terminée par un bain de sang. On sait encore peu de choses sur le déroulement de son enfermement, à part la première photo officielle montrée par le réalisateur Todd Phillips lui-même qui semblait avoir rasé Fleck / Joker par un codétenu. Cependant, il semble qu’il ait finalement choisi de s’échapper selon ses propres conditions et qu’il ne veuille rien laisser derrière lui. L’ensemble d’Arkham Asylum est situé à Newark, dans le New Jersey, et de nouvelles images franches publiées par des fans sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment lui-même en train de brûler. Reste à savoir si cela a été concocté à la fois par Joker et Harley Quinn (Lady Gaga). Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles la version de Harley Quinn de Gaga sera celle d’une vraie patiente d’Arkham au lieu de son rôle traditionnel de psychiatre, et Phillips ne l’a pas encore confirmé ou nié. Si tel est le cas, cela semble certainement être un moyen explosif de se faire connaître du monde du crime.

La DCU est officiellement de retour en force

Alors que Marvel de l’autre côté de l’allée continue d’avancer dans la phase cinq de son univers cinématographique et semble toujours aux prises avec une crise d’identité avec des sorties qui semblent devenir trop stéréotypées, la DCU est évidemment prête pour sa renaissance. Grâce en grande partie à la liste ambitieuse de James Gunn de nouveaux projets très prometteurs, dans une volte-face quelque peu ironique, la DCU est maintenant là où Marvel était avant la pandémie. à venir de Phillips Joker : Folie à deux, qui devrait sortir en salles le 4 octobre 2024, est l’un des principaux points focaux jusqu’à présent du sous-univers de Gunn DC Elseworlds, qui héberge tous les projets qui ne sont pas directement connectés aux projets DCU principaux. Cela inclut également la prochaine suite de Matt Reeves, Le Batman IIdont la date de sortie est le 3 octobre 2025, et sa série dérivée, Le pingouin, qui est actuellement en production.

En plus de tout cela, il y a la liste de projets du chapitre un de Gunn; le premier à le tirer est Superman : Héritagequi sortira en salles en 2025. D’autres incluent sa version du Caped Crusader de Gotham, actuellement intitulé Les braves et les audacieuxet quelques séries passionnantes comme le spin-off de Wonder Woman paradis perdu et Waller, qui verra Viola Davis reprendre l’impitoyable Amanda Waller. Inutile de dire que le MCU doit se remettre sur les rails rapidement avant de devenir poétiquement la risée des univers comiques.