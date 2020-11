18 choses les plus cringey sur la famille Roloff

Il semble que hier, nous avons été présentés à l’une de nos familles de réalité les plus aimées.

Première en 2006, Petits gens, grand monde a fait la chronique de la vie de la famille Roloff – et nous a volé tout notre cœur dans le processus.

Nous avons bien connu cette famille et avons suivi leurs aventures dans leur ferme familiale à Portland, dans l’Oregon, et aux téléspectateurs, ils semblaient être le groupe parfait de personnes.

Ou étaient-ils? Au fil des ans, il y a eu divers scandales et controverses au sein de la famille Roloff, y compris des allégations de tricherie, un divorce, etc.

Voici 18 choses grinçantes sur la famille de Matt Roloff et Amy Roloff:

Rejoignez-nous pour regarder en arrière sur 18 choses grinçantes sur Little People, Big World et toute la famille Roloff.

1. Jacob Roloff a été impliqué dans un grave accident agricole.

En 2006, un grave accident impliquant son fils Jacob et son ami de la famille Mike Detjen, 58 ans, a eu lieu dans la ferme familiale. Comme l’ont dit les Roloff dans une déclaration sur TLC:

«Alors que Jacob et Mike s’apprêtaient à lancer une citrouille, le treuil s’est déclenché prématurément. Jacob et Mike ont ensuite été frappés à plusieurs reprises par un bloc de béton de 2 000 livres qui agit comme un contrepoids et alimente le mouvement du trébuchet.

Jacob a été blessé à la tête mais est sorti de l’hôpital le même jour.

Leur ami Mike n’a pas eu autant de chance et a nécessité des radiographies importantes et un scanner. Tragiquement, Mike est décédé en 2008 en raison de problèmes cardiaques non liés.

2. Jeremy a été accusé de maltraitance animale.

Début 2011, une série de photos a été divulguée montrant Jeremy Roloff et son meilleur ami Jacob Mueller lançant leur chat bien-aimé Mo en l’air.

De nombreux fans ont été choqués par le traitement et ce fut le début de nombreuses spéculations concernant les «valeurs chrétiennes» de la famille.

3. Matt et Amy Roloff se sont séparés – et ont finalement divorcé.

Bien que des problèmes aient été présents tout au long des saisons précédentes, ce n’est qu’en 2014 que Matt et Amy ont officiellement annoncé leur séparation, laissant pas mal de fans le cœur brisé.

Matt admet que la «tension» a provoqué la scission.

Amy a dit que c’était la décision de Matt de se retirer du mariage.

4. Amy a parlé de se sentir exclue pendant les vacances.

Bien que le divorce, annoncé en 2016, n’ait pas été une surprise complète pour les fans, Amy n’a pas hésité à parler de ses problèmes d’isolement à la suite de la scission.

Ce Thanksgiving, Amy a parlé de la solitude qu’elle ressentait dans le nid vide alors que tout le monde célébrait avec les nouvelles personnes dans leur vie. Aie!

Ce n’est pas seulement la famille immédiate qui participe aux scandales.

En 2016, la belle-fille a choqué les fans lorsqu’elle est apparue dans un post sur Instagram nue dans une baignoire.

Alors que ses bribes de dame étaient dissimulées, les fans ont rapidement souligné l’hypocrisie de la femme qui prêche sur les valeurs chrétiennes sur son blog: battre 50%.

6. Audrey Roloff a critiqué les couples homosexuels.

Dans une déclaration sur son blog (qui a depuis été supprimée), Audrey a écrit: «Nous ne prétendons pas être une ressource pour les mariages homosexuels. Ce n’est pas quelque chose avec quoi nous sommes d’accord. Cependant, elle a dit que les couples LGBT étaient plus que bienvenus pour lire son blog. Gee, merci Audrey.

7. Audrey a encore frappé avec des remarques anti-LGBT.

En octobre 2016, a publié une photo du défenseur des LGBT et alors ambassadeur James Charles avec la citation «Confus…». La communauté LGBT n’a pas tardé à prendre note et à appeler Audrey pour des commentaires et des rapports la qualifiant d ‘«homophobe».

8. Matt Roloff est passé à autre chose.

En 2017, Matt a annoncé qu’il avait recommencé à sortir. La surprise s’est produite quand il a été révélé que son directeur de ferme Caryn Chandler, qui était auparavant un employé de Matt et d’Amy. Gênant, en effet.

9. Matt a snobé Amy à son anniversaire.

Comme si la nouvelle de la vie amoureuse de Matt n’était pas un coup dur pour Amy, elle a ensuite été exclue de la surprise du 56e anniversaire de Matt. Alors que les rapports indiquent qu’elle se trouvait sur les lieux, elle n’a pas été autorisée à entrer et a été laissée à l’extérieur pour «rencontrer et saluer le public».

10. Amy a riposté avec un camouflet pour la fête des pères.

Cette fête des pères, Amy a posté un doux message aux pères de sa vie, y compris le sien et le futur père Matt. Visiblement absent du message? Son ex et le patriarche Roloff Matt.

11. Jacob Roloff a publié un livre révélateur.

En 2017, Jacob a publié un révélateur appelé Verbing faisant la chronique de la tension élevée et de nombreux combats, présentant à nouveau Matt et Amy sous un jour négatif.

Jacob révélera plus tard que cela était dû en grande partie à son «passage à l’acte» pendant l’adolescence bruyante. Son deuxième livre, À voir, est sorti en janvier 2018.

12. Amy est accusée d’être « collante » avec son nouveau petit ami.

Amy était la suivante pour trouver le bonheur avec son fiancé Chris Marek et lui a posté une photo de son cadeau de la Saint-Valentin sur Instagram.

Le cadeau: un simple biscuit professant son amour. Alors que certains pensaient que c’était mignon, d’autres l’ont accusée d’être tout simplement collante.

13. Amy a également été accusée de «vivre dans le péché» au Superbowl.

En février 2018, Amy a publié une photo d’elle-même et de Chris lors d’une soirée du Superbowl, qui a suscité les critiques de ses partisans.

«Un chrétien ne continue pas à vivre dans le péché», a écrit un disciple. « Mieux vaut se marier que brûler. »

14. Molly s’est mariée – mais Audrey a essayé de voler la vedette.

Pas étrangère à la controverse, Audrey s’est rendue sur Instagram pour féliciter sa belle-sœur Molly pour ses noces.

Cependant, de nombreux fans n’ont pas tardé à la considérer comme un porc des projecteurs, car elle a choisi de partager une photo d’elle et de son mari Jeremy s’embrassant à la réception sur son flux Instagram. Bizarre.

15. Matt Roloff a fustigé le Petits gens, grand monde producteurs et menacé de quitter.

Alors que la série se prépare pour sa première, Matt a récemment fait des vagues avec un message public sur sa consternation avec Petits gens, grand monde producteurs.

Selon le patriarche de la famille, les producteurs et les éditeurs ont cherché à mettre en évidence les tensions au lieu de moments heureux entre la famille et il ne sait pas combien de temps le clan Roloff peut supporter.

« Nous avons poussé les nouveaux producteurs à cesser de rendre notre émission négative et à garder la famille Love (sic) et la convivialité au premier plan », a déclaré Matt dans un commentaire sur Facebook.

« Pour une raison quelconque, ces producteurs / éditeurs qui viennent travailler ne connaissent pas la série et veulent amplifier le négatif. Je ne suis pas sûr que nous (la famille Roloff) pouvons prendre ce genre de montage beaucoup plus longtemps. »

16. Jacob Roloff n’apparaît pas dans l’émission pour une raison.

«Les producteurs doivent essayer de nous amener à suivre les points de discussion», a écrit Jacob.

«Pour moi, constater à quel point l’agenda de l’équipage ne fonctionne pas bien avec la santé et le bonheur de notre famille est ce qui m’a fait décider il y a un certain temps que je ne pourrais pas en faire partie dès que je le pourrais», il ajouta.

17. Amy Roloff a révélé son engagement dans une diffusion en Gens.

En septembre 2019, Amy Roloff et Chris Marek se sont fiancés peu après son anniversaire.

« Je suis excité, je suis tellement surpris, je suis ravi! Je n’ai jamais pensé en un million d’années que je me marierais à nouveau, mais je l’espérais aussi! » elle a jailli. « Maintenant que ça se passe, je ne pourrais pas être plus heureux ou plus excité. »

18. Matt Roloff a déjà été accusé d’avoir trompé Amy Roloff.

Un fan a commenté une photo de Roloff et de sa petite amie, Caryn Chandler, écrivant: « Cette dame sortait avec Matt quand il était encore marié à Amy et elle est là pour l’argent. »

Cependant, Matt a pris la grande route et a simplement répondu: « Vous ne pouvez pas être plus éloigné de la vérité. »

Alors … la saison 21 de la télé-réalité à succès sera-t-elle enfin sans drame? Nous en doutons, mais connectez-vous à TLC les mardis à 9/8 central pour voir par vous-même!

Kathleen Sullivan est une écrivaine indépendante et maman à plein temps. Outre YourTango, son travail peut être consulté sur: The Huffington Post, Scary Mommy, Grown and Flown, xoJane et Parentco.