Destiny 2: Beyond Light – Comment se libérer de la stase

Bungie a présenté la toute nouvelle sous-classe Stasis avec la sortie de Destiny 2: Beyond Light. Bien que de nombreux joueurs aient probablement traversé la nouvelle campagne avec Duality et déverrouillé la sous-classe Stasis, il pourrait y avoir une certaine confusion avec les nouveaux mécanismes. Plus précisément, les joueurs peuvent ne pas savoir qu’ils peuvent se libérer de la stase tôt.

Se libérer de la stase est assez explicite sur les consoles, mais ce n’est peut-être pas aussi évident pour les joueurs PC. Il existe 2 façons de se libérer de la stase lorsqu’un ennemi vous frappe. Comprendre ces deux méthodes aidera sérieusement votre stratégie de survie contre les PNJ et dans Crucible.

Comment se libérer de la stase

La première méthode consiste à attendre la fin du temps de recharge de la stase. Cela prend environ 5 secondes au total et vous ne subirez aucun dégât en attendant la fin de l’effet de stase. Cependant, 5 secondes peuvent être suffisantes pour un joueur ennemi ou un groupe de PNJ pour vous démolir totalement.

La deuxième façon est d’éviter le temps de recharge total et se libérer de la stase tôt. Cependant, vous subirez ~ 130 dégâts si vous choisissez de vous libérer de la stase tôt. Cela pourrait encore vous aider à échapper à une zone dangereuse pour continuer à survivre. Cette méthode pourrait cependant être ce qui déroute les joueurs, et en particulier ceux sur PC.

En termes simples, pour se libérer de la stase tôt: maintenez votre capacité de classe. Pour les joueurs sur console, cela revient au même que de maintenir le bouton accroupi. Pour les lecteurs PC, cela dépend de votre mappage de contrôle, ce qui peut vous empêcher de savoir que cette option existe. Voici comment vous libérer de la stase pour chaque console:

Pour les joueurs PS4 , maintenez la touche Touche O.

Pour les joueurs Xbox , maintenez la touche Bouton B.

Pour les joueurs PC, le le bouton du clavier par défaut doit être V. Toutefois, si cela ne fonctionne pas, cliquez sur ÉCHAP. Cliquez ensuite sur Ouvrir les paramètres. Dans l’onglet Clavier / Souris, faites défiler jusqu’à la section Caractère. Vous trouverez ici les deux boutons auxquels votre capacité de classe est mappée. Réglez ceci selon vos préférences personnelles.

Ne spammez pas votre capacité de classe lorsque vous vous libérez de la stase. Au lieu de cela, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 1 à 2 secondes. Vous devriez voir votre personnage briller alors qu’il se libère de la glace.