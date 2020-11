Busta Rhymes ne pouvait même pas le gérer quand il a entendu pour la première fois «  My Name Is  » d’Eminem

Le hit d’Eminem « My Name Is » a battu le hit de Busta Rhymes « Gimme Some More » pour la meilleure performance rap aux 2000 GRAMMY.

NME propose une fonctionnalité dans laquelle ils demandent aux artistes s’ils peuvent se souvenir de certaines parties de leur carrière. Quand ils ont posé la question à Busta à ce sujet, il a dit qu’il ne se souvenait pas d’Em qui l’avait éliminé de la remise des prix. Mais il se souvient certainement « Mon nom est ».

Em est l’un de mes MC préférés de tous les temps », a-t-il déclaré à la publication britannique.« Nous avons fait plusieurs disques ensemble et même sur son dernier album, Musique à assassiner, le morceau ‘Yah Yah’ a utilisé ma voix de ‘Woo Hah !! Vous avez tous en échec ». C’est une mère incroyable! Wyclef Jean a été la première personne à me jouer «My Name Is» – avant même la sortie. Nous étions en tournée ensemble et il avait un EP de six chansons d’Eminem. Quand nous avons joué « My Name Is », je ne pouvais pas y croire. Je suis devenu tellement fou dans son bus que j’ai brisé son pare-brise avec ma tête! Je ne pouvais pas croire la merde que disait Em et la production de Dre était incroyable – à l’époque, rien n’existait de tel dans tout le jeu. «

Busta vient de sortir l’album Événement de niveau d’extinction 2: La colère de Dieu. LComme Shady, il le fait encore à la fin de la quarantaine.