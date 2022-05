Les téléspectateurs de Netflix ignorent une astuce simple pour éviter de voir des spoilers après des plaintes

Et oui, c’est un changeur de jeu absolu.

En fait, Netflix a répondu aux appels des téléspectateurs en 2020 et a révélé que les utilisateurs pouvaient désactiver les aperçus de lecture automatique sur sa page d’accueil.

Ils ont tweeté à l’époque: « Nous avons entendu les commentaires haut et fort – les membres peuvent désormais contrôler s’ils voient ou non les aperçus de lecture automatique sur Netflix. »

Vous devez ensuite sélectionner « gérer les profils » dans le menu et choisir le profil que vous souhaitez mettre à jour.

Non seulement cela, mais vous pouvez également désactiver la lecture automatique du prochain épisode en cochant ou en décochant l’option « Lecture automatique du prochain épisode » dans une série sur tous les appareils.

Le service de streaming note que la mise à jour du paramètre peut prendre un certain temps, mais vous pouvez accélérer le processus en passant à un autre profil, puis en revenant au vôtre pour le recharger.

Le piratage de la télévision a de nouveau été porté à l’attention des utilisateurs sur Reddit le dimanche 29 mai après qu’un client se soit plaint du fait que Netflix « gâchait » ses émissions préférées avec leurs extraits et clips en lecture automatique.

Le fil a commencé par un utilisateur écrivant : « Netflix doit vraiment arrêter d’afficher les spoilers dans l’aperçu et les images lors du défilement. »

Alors que de nombreuses personnes ont exprimé leur frustration, un utilisateur est venu à leur secours et a écrit : « Vous pouvez désactiver les bandes-annonces et les clips dans les paramètres de votre compte. Mais uniquement via un PC/ordinateur portable.