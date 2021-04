18 Again Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue, scénario à regarder !!!

Le drame 18 Again (2020) est un drame sud-coréen de 16 épisodes. Le drame a été diffusé tous les lundis et mardis du 21 septembre 2020 au 10 novembre 2020. Chaque semaine, il a été diffusé sur le réseau d’origine JTBC, chaque épisode durant environ 1h10. En raison de sa distribution étoilée et de sa projection et de sa représentation brillantes, le spectacle a été un grand succès.

La comédie, la romance, la vie, la jeunesse, le suspense et la fantaisie font partie des genres de l’émission. Ha, Byung Hoon a réalisé le film et Kim Do Yeon, Ahn Eun Bin et Choi Yi Ryoon ont écrit le scénario.

Si vous avez aimé le film hollywoodien, vous apprécierez également le drame K – rempli de leçons de vie, et les personnages grandiront avec vous. Vous ne pourrez pas arrêter de pleurer parfois, mais le drame vous fera également rire aux éclats.

Voici quelques facteurs à prendre en compte à nouveau:

1. Il décrit les difficultés liées à la grossesse à l’adolescence.

Il n’y a pas que des arcs-en-ciel et des roses lorsque vous savez que vous allez fonder une famille à un jeune âge. Il y a la transition, la pression financière et l’angoisse quant à la façon dont vous élevez votre enfant alors que vous êtes encore si jeune. Vos propres visions, par contre, devront passer au second plan. 18 Via l’histoire d’amour de Da Jung et Dae Young, nous avons un aperçu de cette vérité et plus encore.

2. Lee Do Hyun dans le rôle d’un jeune père est un incontournable.

Préparez-vous à voir une nouvelle facette de l’acteur Lee Do Hyun dans son portrait de jeune père de 18 ans. Encore une fois si vous l’avez vu comme la luciole dans le drame fantastique Hotel Del Luna. Ce n’est pas facile de jouer un homme de 37 ans dans le corps d’un garçon de 18 ans, mais Do Hyun a fait un excellent travail. Ses gestes en profondeur dans cette série sont parfaits et illustrent pourquoi il mérite un prix.

3. Vous sentirez les efforts de Hong Dae Young pour garder sa famille ensemble.

Aucun drame ne nous a jamais fait ressentir la détermination d’un père à faire en sorte que sa famille reçoive les meilleurs soins possibles. Dae Young fait une pause dans sa brillante carrière de basket-ball pour faire des petits boulots pour aider sa famille. Il est traité injustement au travail en raison de ses antécédents scolaires en tant que diplômé du secondaire, et il n’a pas été promu bien qu’il soit l’un des travailleurs les plus acharnés de l’entreprise.

Les amitiés durent toute une vie.

Le meilleur ami de Dae Young, Go Deok Jin (Kim Kang Hyun), qui se trouve être également le PDG d’une société de jeux, est ce véritable ami qui ne vous abandonnera jamais, en particulier lorsque vous avez besoin de lui. Depuis le lycée, leur amitié est restée étroite et il a été là pour Dae Young à travers tous ses défis.

Sur la plateforme de streaming iQIYI, vous pouvez regarder à nouveau 18.

