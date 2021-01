Le tout-petit a avalé une demi-douzaine de minuscules aimants. Certains se sont coincés dans sa gorge.

Chehoma Petite étagère à trois étages Dompaire

Un petit meuble bien utile, qui semble tout droit sorti d'un atelier. Dans le plus pur style industriel, le petit meuble Dompaire propose 4 niveaux de support: 3 étagères et un plateau de dessus. Il fait 94 cm de haut, pour 34 cm de large et 27 cm de profondeur. En métal fin et solide, il sait se faire