Bitcoin marque un niveau record de capitalisation boursière et a battu le record de décembre 2017

2020 ressemble beaucoup à 2017, du moins en termes de tendances cryptographiques. Bitcoin ces dernières semaines a de nouveau gagné en force et sa valeur ne fait qu’augmenter. Tant que vient de dépasser la capitalisation boursière maximale qu’il a eu dans toute son histoire.





La crypto-monnaie par excellence a de nouveau gagné du terrain en cette fin de 2020. En fait, sa valeur a pratiquement doublé au cours des six derniers mois. Il a commencé 2020 avec une valeur d’environ 10000 dollars, avait un minimum d’environ 5000 dollars au printemps et depuis lors, il n’a fait qu’augmenter (pas à cause de la pandémie, en fait, il semble que cela ait déclenché une panique), atteignant 17 600 dollars aujourd’hui. .

Sa plus grande valeur dans toute son histoire

Cette inondation a une série de conséquences supplémentaires, parmi lesquelles se démarque la capitalisation boursière de la devise. La capitalisation boursière se réfère essentiellement au nombre total d’actions disponibles (dans ce cas les devises) pour leur valeur. Le résultat est la valeur totale qu’il a en tant qu’élément.

Selon The Block, Bitcoin vient de dépasser sa valeur maximale historique de capitalisation boursière au cours des dernières heures. C’est le 16 décembre 2017, lorsque la première grande hausse du Bitcoin s’est produite, que nous avons vu sa valeur maximale à 328.898.790.192 €. Ce chiffre a été dépassé, compte tenu de la valeur actuelle du Bitcoin et du nombre de pièces en circulation, sa capitalisation boursière est de 329915690566 €.

Via le bloc.

Différents facteurs ont redonné de la force à Bitcoin et cela aussi a amené différentes entreprises et organisations à parier sur lui. Le dernier à le faire est PayPal, qui a très récemment permis à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de payer avec certaines crypto-monnaies telles que Bitcoin.

Maintenant, la question est en voir si Bitcoin est capable de remonter au-dessus de 20000 €, un chiffre maximum atteint il y a trois ans et qui ne s’est pas rapproché depuis. Mais, surtout, il reste à voir s’il redescendra de manière excessive comme il y a quelques années, provoquant la ruine de certains. Prédire cela est cependant presque impossible.

Via | Le bloc