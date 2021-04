Le rover Perseverance de la NASA déploie un hélicoptère Ingenuity sur la surface de Mars

05 avr.2021 10:30:36 IST

Le mini-hélicoptère Ingenuity de la NASA a été largué à la surface de Mars en préparation de son premier vol, a annoncé l’agence spatiale américaine. L’avion ultra-léger avait été fixé au ventre du rover Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février. « L’atterrissage de MarsHelicopter est confirmé! » Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a tweeté samedi. «Son voyage de 293 millions de miles (471 millions de kilomètres) à bord de @NASAPersevere s’est terminé par la chute finale de 10 centimètres du ventre du rover à la surface de Mars aujourd’hui. Prochaine étape? Survivre à la nuit.

Une photo accompagnant le tweet montrait que Perseverance s’était éloigné de l’hélicoptère et de son « aérodrome » après être tombé à la surface.

Ingenuity se nourrissait du système d’alimentation du Perseverance mais devra désormais utiliser sa propre batterie pour faire fonctionner un radiateur vital afin de protéger ses composants électriques non blindés du gel et des fissures pendant la nuit amère de Mars.

« Cet appareil de chauffage maintient l’intérieur à environ 45 degrés F (7 degrés Celsius) à travers le froid glacial de la nuit martienne, où les températures peuvent descendre jusqu’à -130F (-90 degrés Celsius) », Bob Balaram, chef du Mars Helicopter Project ingénieur au Jet Propulsion Laboratory, a écrit dans une mise à jour vendredi. « Cela protège confortablement les composants clés tels que la batterie et certains composants électroniques sensibles contre les dommages à des températures très froides. »

Au cours des prochains jours, l’équipe d’Ingenuity vérifiera que les panneaux solaires de l’hélicoptère fonctionnent correctement et rechargent sa batterie avant de tester ses moteurs et capteurs avant son premier vol, a déclaré Balaram.

Ingenuity devrait effectuer sa première tentative de vol au plus tôt le 11 avril, a tweeté le Jet Propulsion Laboratory.

Ingenuity tentera de voler dans une atmosphère qui représente un pour cent de la densité de la Terre, ce qui rend la réalisation de la portance plus difficile – mais sera assistée par la gravité qui est un tiers de celle de notre planète.

Le premier vol impliquera de grimper à une vitesse d’environ trois pieds (un mètre) par seconde à une hauteur de 10 pieds (trois mètres), en planant là pendant 30 secondes, puis en redescendant à la surface.

Ingenuity prendra des photos haute résolution en vol.

Jusqu’à cinq vols de difficulté progressive sont prévus sur le mois.

Le giravion de 1,8 kilogramme a coûté environ 85 millions de dollars à la NASA pour se développer et est considéré comme une preuve de concept qui pourrait révolutionner l’exploration spatiale.

Les futurs avions pourraient couvrir le sol beaucoup plus rapidement que les rovers et explorer des terrains plus accidentés.

