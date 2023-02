Jesus Revolution ramène Shaun Weiss au grand écran après 15 ans

Le nouveau film Révolution de Jésus marque le retour de l’ex-enfant star Shaun Weiss retour au jeu d’acteur. Devenu célèbre dans les années 1990, Weiss est particulièrement connu pour avoir joué le gardien de but Greg Goldberg dans les trois Puissants canards films. Il apparaîtrait également dans d’autres films comme Poids lourds et Citrouille avec une poignée d’émissions de télévision comme Garçon rencontre le monde, Le roi des reineset Freaks and Geeks. Après avoir joué un chauffeur de bus dans la comédie de 2008 Foret TaylorWeiss s’est éloigné du métier d’acteur et n’est plus apparu dans aucun autre film ou émission de télévision depuis.





Comme le savent peut-être ceux qui ont suivi son histoire, Weiss aurait beaucoup de mal à lutter contre la dépendance dans les années qui suivraient, transformant son temps en tant que star hollywoodienne en un lointain souvenir. Après plusieurs arrestations à différents moments, Weiss était au plus bas début 2020 lorsqu’il a été de nouveau arrêté après avoir été retrouvé sous l’influence de la méthamphétamine dans le garage d’un inconnu dans lequel il s’était introduit par effraction. Ce n’était pas un bon endroit où vivre, mais l’épreuve a également marqué le moment où Weiss a changé sa vie, car il se concentre avec succès sur son rétablissement depuis.

FILM VIDÉO DU JOUR

Après l’annonce de la nouvelle, de nombreux fans ont été attristés de voir que Weiss se débattait, et certains ont contribué à une collecte de fonds qui a été créée pour aider à remettre l’ancien enfant acteur sur pied. Une équipe dentaire attentionnée lui a offert une nouvelle série complète de dents pour remplacer celles qu’il avait perdues ou endommagées en raison de sa consommation de drogue. L’affaire de cambriolage a ensuite été abandonnée lorsque Weiss a obtenu son diplôme d’un programme de traitement de la toxicomanie. L’année dernière, il aurait fêté ses deux ans de sobriété à l’occasion du deuxième anniversaire de son arrestation et s’est replongé dans le show business en réalisant des comédies de stand-up et même en première partie de Russell Peters.

À cette époque, il a également été révélé que Weiss avait été choisi pour le film Lionsgate Révolution de Jésus. Il a depuis été révélé qu’il joue un vétérinaire vietnamien dans le film, qui commence à la fin des années 1960. Le film vient d’être présenté en première dans les salles de cinéma le 24 février, ramenant Weiss au grand écran depuis qu’il y a été vu pour la dernière fois en 2008. Foret Taylor. Compte tenu de son A + CinemaScore et des critiques d’audience solides, il y a d’autres raisons de vérifier Révolution de Jésusmais pour les fans de Weiss qui ont soutenu son rétablissement et son retour, le film peut être particulièrement agréable à voir.





La fenêtre s’est fermée sur un retour de Greg Goldberg

Walt Disney Studios

Ce retour au jeu semble arriver juste un peu trop tard pour que Weiss revienne impliqué dans le Puissants canards la franchise. La série Disney+ Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu ramené Emilio Estevez pour sa première saison, et qui comprenait également une scène de retrouvailles avec plusieurs des stars de la Puissants canards films. Estevez a fini par quitter cette émission avant la saison 2, et de nombreux téléspectateurs partiraient apparemment avec lui, car Disney + a annulé l’émission après sa deuxième saison. Une apparition potentielle dans une troisième saison semblait probable compte tenu du retour de Weiss au cinéma, mais le navire a navigué.

Même ainsi, Weiss est de retour dans les films, et il sera intéressant de voir où il continue à apparaître à partir d’ici. Tu peux regarder Révolution de Jésus maintenant dans les salles.