10 paramètres Windows 10 utiles que beaucoup ne connaissent pas

Windows 10 regorge de fonctionnalités utiles. Malheureusement, de nombreux utilisateurs ne connaissent pas certaines des fonctionnalités les plus pratiques. Certains ne sont pas non plus évidents, certains sont même cachés. Ici, vous apprendrez dix paramètres pratiques de Windows 10 que beaucoup ne connaissent pas.

Utiliser la recherche Windows

La recherche Windows facilite grandement l’utilisation de Windows.

Windows n’est pas des moindres caractérisé par toutes sortes de chemins de fichiers tortueux. Où vous pouvez trouver un paramètre ou un fichier particulier est souvent un mystère. Heureusement, Microsoft a considérablement amélioré Windows Search au cours des dernières années. Entrez simplement l’option que vous recherchez ou le nom du fichier dans la zone de recherche de la barre des tâches dans le coin inférieur gauche et appuyez sur Entrée.

Réduisez rapidement toutes les fenêtres sauf celle active

Si vous êtes distrait par trop de fenêtres ouvertes, vous pouvez utiliser une astuce simple. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la barre de titre de la fenêtre dans laquelle vous travaillez. Maintenant, secouez brièvement la fenêtre d’avant en arrière. Et puis toutes les autres fenêtres sont minimisées. Une fonctionnalité ludique, largement inconnue – et assez pratique.

Fermer les applications d’arrière-plan

Certaines applications s’exécutent en arrière-plan – vous pouvez éviter cela.

Sur les smartphones, vous pouvez fermer les applications qui s’exécutent en arrière-plan. Cela économise les performances et la mémoire, et les applications ne peuvent pas accéder involontairement aux données. Inspiré par cela, Microsoft a également introduit une telle fonctionnalité pour Windows 10. Ouvrez « Applications d’arrière-plan » via la recherche Windows et déterminez si les applications peuvent être actives en arrière-plan. Vous obtenez également un aperçu de toutes les applications qui s’exécutent en arrière-plan, et vous pouvez les définir individuellement sur « Désactivé ».

Prenez une capture d’écran de la fenêtre ouverte

Vous avez probablement entendu dire que vous pouvez prendre une capture d’écran en appuyant sur le bouton « Imprimer » de Windows. Cependant, tout ce qui peut être vu sur tous les écrans est enregistré sur la capture d’écran. Pour prendre une capture d’écran ciblée de la fenêtre ouverte uniquement, appuyez sur «Alt + Imprimer» en même temps.

Ouvrez le menu de démarrage masqué

Windows 10 propose un menu de démarrage masqué.

Windows 10 est livré avec deux menus de démarrage différents. Vous pouvez ouvrir l’un d’entre eux en cliquant sur le bouton gauche de la souris sur le bouton Windows dans le coin inférieur gauche de la barre des tâches. Et la seconde que vous ouvrez avec un clic droit sur le bouton Windows. Il s’agit d’un menu utilisateur avancé avec un accès direct à des options telles que Powershell, Device Manager et System.

Utilisez les boutons pour trier les fichiers

Les catégories des paramètres de démarrage automatique ont une fonction de tri.

Dans les outils intégrés de Windows tels que le panneau de configuration, le gestionnaire de tâches et autres, vous pouvez parfois trouver des éléments de menu dans la zone supérieure. Par exemple, sous « Démarrage automatique », les éléments « Nom », « Éditeur », « Statut » et « Effet du statut ». Ce ne sont pas seulement des catégories, mais des boutons avec une fonction de tri. Si vous cliquez sur « État », par exemple, les programmes de démarrage automatique sont triés selon qu’ils sont « activés » ou « désactivés ». Si vous souhaitez supprimer des programmes du démarrage automatique, vous pouvez les filtrer et les désactiver de cette manière.

Naviguer dans le panneau de commande

Vous trouverez peut-être plus rapidement ce que vous cherchez à l’aide des flèches du panneau de configuration.

De nombreux utilisateurs de Windows utilisent les boutons avant et arrière en haut à gauche pour naviguer dans le panneau de configuration. Cependant, si vous souhaitez ouvrir une fenêtre spécifique, il existe une option plus simple: appuyez sur la flèche à côté de la catégorie à laquelle appartient la fenêtre que vous recherchez. Ensuite, un menu s’ouvre avec les sous-catégories correspondantes. Sous « Panneau de configuration », vous pouvez trouver les éléments « Comptes d’utilisateurs » et « Apparence et personnalisation ».

Ouvrir le chemin du fichier

Avec « Ouvrir le chemin du fichier », vous pouvez trouver l’emplacement de stockage d’un fichier.

Dans quel dossier un logiciel est stocké – c’est la question que certains utilisateurs de Windows se posent le plus souvent. Surtout lorsqu’il s’agit de fichiers sur le bureau. Vous n’avez pas besoin de rechercher l’emplacement de stockage. Faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur « Ouvrir le chemin du fichier ». Une fenêtre s’ouvre avec le dossier dans lequel le programme et les fichiers associés sont enregistrés.

Vérifier l’utilisation du système

Dans le Gestionnaire des tâches, vous pouvez découvrir quel composant PC est le plus utilisé.

Si votre système semble lent, votre processeur ou votre carte graphique est peut-être trop faible. Ode Vous avez trop peu de mémoire. Vous pouvez souvent facilement découvrir pourquoi. Vous pouvez connaître la charge du système directement dans le gestionnaire de tâches. Sous « Performance », vous pouvez voir l’utilisation à la fois par un pourcentage et par un graphique mis à jour en temps réel. Un problème courant: si vous avez de nombreux onglets de navigateur ouverts, cela nécessite beaucoup de RAM – 4 Go ne suffisent souvent pas.

Restaurer la fenêtre du dossier au redémarrage

Avec cette option, vous continuerez à travailler de manière transparente dans Windows 10 après un redémarrage.

Si vous souhaitez continuer à travailler au même endroit au prochain démarrage du système, cette option est disponible: « Options de l’explorateur> Affichage> Restaurer les fenêtres des dossiers précédents lors de la connexion ». Ensuite, la prochaine fois que vous démarrez le système avant de vous déconnecter, les fenêtres de dossiers telles que Poste de travail, Panneau de configuration et Mes documents sont à nouveau appelées.