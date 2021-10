Le réalisateur de « Donnie Darko » espère élargir l’univers du film

Aujourd’hui marque 20 ans depuis l’arrivée de « Donnie Darko » dans les salles, marquant un avant et un après les réalisations narratives présentées dans le cinéma indépendant à travers un film dans lequel vous voyagez dans le temps, des univers alternatifs et des angoisses adolescentes convergent dans un même espace, donnant naissance à de multiples interprétations et théories discutées par leurs fans depuis des années.

Avec Jake Gyllenhaal, le film nous présente Donnie, un brillant lycéen atteint de schizophrénie et de problèmes de somnambulisme qui, après la visite de Frank, une étrange entité vêtue d’un terrifiant costume de lapin anthropomorphe, commence à avoir des prémonitions sur la supposée fin du monde. , dont vous avez été prévenu avec l’heure exacte pour l’éviter.

Malgré son accueil mitigé lors de sa première première au festival de Sundance, « Donnie Darko » est une référence obligatoire pour revoir la filmographie de Gyllenhaal, qui est accompagnée de sa sœur Maggie dans le film, où elle incarne sa sœur aînée, en plus de créer une nouvelle icône cinématographique à travers l’image terrifiante de Frank.

Depuis l’année dernière, le réalisateur Richard Kelly, qui est également le scénariste du film, s’est montré très actif dans ses déclarations sur l’idée de faire une suite, signalant dans une nouvelle conversation avec NME ses intentions de revenir dans cet univers narratif. .

Espérons que nous aurons bientôt quelque chose à montrer aux gens qui épatera vraiment tout le monde. J’espère pouvoir élargir cet univers. » Ces propos de Kelly sont en phase avec ses déclarations de début 2021. En janvier, le cinéaste assurait qu’en ce moment il ne pouvait pas trop parler du sujet, mais indiquait qu’il avait un projet qui avait demandé beaucoup d’efforts. développer.

En 2009, une cassette intitulée « S. Darko », une sorte de suite à l’histoire de Kelly dont le réalisateur n’a eu aucune sorte de collaboration dans son développement. Inutile de dire que tant les fans du film original que les critiques spécialisés ne l’ont pas bien reçu.

La carrière de cinéaste de Richard Kelly n’a pas été facile. Après avoir sorti « Donnie Darko » en 2001, le réalisateur est revenu en 2006 avec « Southland Tales », une critique sévère de l’industrie militaire qui n’a pas tout à fait touché le public. En 2009, il est revenu avec « The Box », un drame mystérieux de science-fiction qui semble suivre les traces de ses débuts en tant que « classique culte ».