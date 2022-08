Les fans d’Assassin’s Creed Unreal Engine 5 expérimentent toujours le nouveau Engine In Persia

Un excellent film conceptuel envisage ce que Assassin’s Creed Infinity peut être comme si le jeu avait été créé avec Unreal Engine 5 et se déroulait en Perse.

En utilisant Assassin’s Creed Infinity comme modèle, les fans ont prédit que l’action du jeu, nom de code Rift, se déroulerait à Bagdad et aurait Basim d’Assassin’s Creed Valhalla comme personnage principal. L’Iran est également apparu dans les fuites, ce qui a conduit à des fans, y compris les emplacements de Persépolis, la tombe de Cyrus et d’autres sites du rassemblement.

L’assassin est vu en reconnaissance dans un magnifique environnement persan dans la vidéo réalisée par la chaîne YouTube TeaserPlay. Il comprend une grande ville fortifiée, de vastes paysages ouverts, des ruines antiques, une oasis dans le désert, etc. Malheureusement, peu de choses sont montrées sur la façon dont le jeu se jouerait, mais il s’inspirerait probablement d’autres jeux Assassin’s Creed, en se concentrant sur le parkour, l’action furtive, etc.

Les fans d’Assassin’s Creed ont actuellement très peu d’informations sur le contenu d’Assassin’s Creed Infinity pour continuer autre que les rumeurs. Cependant, de plus amples détails sur le projet pourraient être révélés lors de la prochaine Ubisoft L’événement Forward, qui devrait commencer à midi, heure du Pacifique, le samedi 10 septembre. simplement l’un des jeux suivants.

Assassin’s Creed Rift est apparemment une version plus compacte des titres précédents de la série pour les non avertis. Bagdad serait le décor d’Assassin’s Creed Rift, bien que cela n’ait pas encore été vérifié. De plus, la date de sortie d’Assassin’s Creed Rift aurait été reportée à 2023 par rapport à la date à laquelle il était initialement prévu de le mettre en vente plus tard cette année.

Les fans de la série Assassin’s Creed peuvent regarder des vidéos conceptuelles accrocheuses qui décrivent à quoi ressembleront les prochains jeux AC en attendant plus de détails sur l’avenir de la franchise.