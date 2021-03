Jessica Alexander rejoint le casting de ‘La Petite Sirène’

Astrodif Baume à Lèvres Disney La Petite Sirène Ariel 4g

Le Baume à Lèvres de Astrodif est un soin pour les lèvres destiné à nourrir les lèvres sèches et abîmées. Sa formule composée d'actifs hydratants permet d'adoucir les lèvres et de les faire scintiller. Son motif de princesse Disney ravira les plus petits !