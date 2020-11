Busta Rhymes parle de l’expérience de mort imminente qui l’a fait pleurer

Busta Rhymes se sent probablement vraiment bien ces jours-ci.

Il vient de sortir son nouvel album Événement de niveau d’extinction 2: La colère de Dieu. Il a également un single dope qui met en vedette Kendrick Lamar. Le LP a valu à Busta sa septième position dans le top 10 du Billboard 200.

Mais il y a quelque temps, il ne se sentait pas très bien physiquement et aurait pu mourir. Le rappeur a parlé de développer des polypes dans la gorge, ce dont son médecin lui a parlé. [Jump to 1:00:39-mark].

« Je suis comme si tu devais me dire ce que tu vois, j’ai besoin d’entendre ce qui se passe, » dit Bus au médecin.

« ‘Vos polypes sont devenus si gros qu’ils ont bloqué 90% de votre passage respiratoire et si je vous renvoie à la maison ce soir et que vous dormez sous la climatisation et attrapez un rhume et que les 10 derniers% de la respiration de votre passage respiratoire sont bloqués, vous êtes va mourir ce soir », répondit le médecin.

« Le moment a été un réveil émotionnel. J’ai juste commencé à pleurer », a déclaré Busta.