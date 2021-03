Billie Eilish exhorte les fans à « être gentils » avec l’ex-petit ami Q après la rupture du documentaire

Billie a défendu Q en disant aux fans: « N’oubliez pas d’être gentil avec les gens quoi qu’il arrive! Je vous aime les gars, merci de me protéger mais soyez gentils !! »

La semaine dernière, Billie Eilish a publié son documentaire Apple TV +, Le monde est un peu flou, donnant aux fans un aperçu des dernières années tourbillonnantes de sa carrière et de sa vie personnelle.

En plus de partager les coulisses du processus créatif et des répétitions de son frère Finneas O’Connell, Billie a également partagé un aperçu de sa relation avec l’ex-petit ami Q, le rappeur également connu sous le nom de 7: AMP.

Tout au long du film, les téléspectateurs voient la relation entre Billie et Q se développer, puis commencer à se briser après sa performance à Coachella, ce qui rend Billie visiblement bouleversée. Les fans ont vite fait de sauter pour protéger et soutenir Billie, mais ils ont également commencé à dire des choses négatives sur Q.

Maintenant, Billie a exhorté ses fans à « être gentils » suite aux tweets qui visent Q. Le rappeur a également récemment partagé sa propre réponse sur Instagram il y a quelques jours.

LIRE LA SUITE: Qui est l’ex-petit ami de Billie Eilish, Brandon « Q » Adams? Un nouveau documentaire révèle une relation



Billie Eilish exhorte les fans à « être gentils » suite aux commentaires de l’ex-petit ami. Image: Gareth Cattermole / Getty Images, Apple TV +

Billie présente le monde à son ex-petit ami « Q » dans son documentaire Apple TV +. On ne sait pas quand ils ont officiellement commencé à sortir ensemble, mais Q apparaît pour la première fois dans un documentaire dans des images filmées en 2018, ainsi qu’à son 17e anniversaire où ils sont filmés en train de patiner ensemble.

Billie confirme plus tard qu’ils ont rompu vers la mi-2019, expliquant: « Je n’étais tout simplement pas heureux. Et je ne voulais pas les mêmes choses qu’il voulait et je ne pense pas que ce soit juste, pour lui. Je ne pense pas vous devriez être dans une relation, super excité par certaines choses dont l’autre personne ne se soucie pas moins. «

Après avoir regardé le doc, certains fans de Billie ont commencé à appeler Q sur la façon dont il semblait avoir traité Billie en fonction de ce qui était montré dans le film. En conséquence, Billie a maintenant exhorté les fans à « être gentils » sur son histoire Instagram.

Elle a écrit: « Aux fans. N’oubliez pas d’être gentil avec les gens quoi qu’il arrive! Je vous aime les gars, merci de me protéger mais soyez gentils !! »



Billie Eilish demande aux fans d’être gentils avec l’ex-petit ami Q sur Instagram. Photo: Billie Eilish via Instagram

Q a également répondu aux messages qu’il a reçus des fans après la sortie du documentaire. Le rappeur avait précédemment supprimé son Instagram, puis est revenu plus tard avec les commentaires désactivés.

Sur son histoire Instagram, Q a écrit: « Les gens ne se rendent pas compte que j’ai été confronté à la mort de mon frère. Surtout à cette époque où c’était frais. Parfois, il faut être seul pour faire face. Parfois, les gens ne sont pas d’accord et ne veulent pas que le les mêmes choses les unes que les autres. C’est à vous de comprendre qu’il y a plusieurs points de vue sur une situation. Quiconque me connaît sait où est mon cœur. Je reste avec un sourire sur mon visage même quand j’ai mal. Nous repoussons la douleur . [No love is ever lost] mais je refuse d’être frappé.

Il a poursuivi: « Il y a toujours deux côtés à une situation. »

Billie Eilish rappelle aux fans d’être gentils après que son ex-petit ami ait publié des histoires Instagram se défendant au milieu #TheWorldsALittleBlurry documentaire: « aux fansssss🥰 n’oubliez pas d’être gentil avec les gens quoi qu’il arrive! je vous aime les gars merci de me protéger mais soyez gentils !! » pic.twitter.com/LeisxixMhC – Pop Crave (@PopCrave) 2 mars 2021

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂