12 films Netflix amusants

Depuis son expansion à travers le monde, Netflix ne cesse d’élargir son catalogue. En plus d’avoir un large répertoire de séries, il possède également une vaste bibliothèque de films, certains plus récents et certains plus anciens, mais tous d’un niveau élevé pour suivre le géant du streaming.

En fait, dans sa section cinéma, Netflix Il a une division par genres et, depuis Spoiler aujourd’hui, il était temps de choisir les comédies. Le week-end commence et il n’y a rien de mieux que de rigoler entre amis ou en famille. Découvrez les dix meilleurs films comiques de la plateforme.

12 films comiques pour passer le week-end :

1. Sexy par accident :

Renée Barret (Amy Schumer) se bat chaque jour contre ses insécurités, puisqu’elle se considère comme une personne « moyenne » dans un monde plein de femmes aux corps hégémoniques et, même dotée d’un peu de fierté. Mais un jour, il a un accident au gymnase qui change complètement sa vie.







Au réveil, Renée se sent invincible et, sous ce supposé sortilège, ses insécurités sont mises de côté, quelque chose qui la mènera au sommet dont elle a toujours rêvé.

2. Fou d’elle :

C’est l’une des dernières comédies espagnoles de Netflix. Il est arrivé sur le quai cette année et suit l’histoire d’Adri (Álvaro Cervantes), un jeune homme qui tombe follement amoureux de Carla (Susana Abaitua) après avoir passé une nuit avec elle.







Cependant, ce à quoi Adri ne s’attend pas, c’est que Carla est une patiente psychiatrique qui s’est échappée du centre pour maladies mentales et, par conséquent, lorsqu’il la retrouve, il prend la décision de la conquérir malgré tout.

3. Ne tache pas Frida :

C’est une comédie mexicaine de 2016 et raconte l’histoire d’Ezequiel Zequi Alcántara (Omar Chaparro), qui après sa sortie de prison a l’intention de récupérer l’argent qu’il a caché dans un terrain vague. Mais, à sa grande surprise, cet endroit est devenu le lycée Frida Khalo.







A tel point que, pour récupérer ses affaires, ce voleur décide de falsifier des documents et de s’inscrire à l’école en tant que professeur suppléant. Bien sûr, il n’imagine pas que ses élèves et un professeur puissent l’aider à s’améliorer.

4. Là je vous commande :

Il s’agit d’une comédie romantique mexicaine créée l’année dernière et mettant en vedette Esmeralda Pimentel et Mauricio Ochmann comme protagonistes. Les comédiens incarnent deux professionnels avec un grand mariage qui, chaque jour, grandissent de plus en plus dans leur travail.







Cependant, étant donné l’époque de sa vie, il décide qu’il veut être père, juste au moment où elle est promue et lui propose un travail à l’autre bout du monde. Et même si sa femme refuse d’être mère, l’occasion se présentera pour le personnage d’Ochmann aux mains de quelqu’un d’autre.

5. Mauvais :

C’est le film comique qui a épousé Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez. Les acteurs se sont rencontrés en jouant María Laura et Santiago, une actrice et un homme d’affaires qui tombent amoureux de la manière la plus inattendue possible.







En plus d’être comédienne, elle est séductrice et informatrice d’hommes infidèles. Lui, en plus d’être un homme d’affaires, est fan de musique et totalement dévoué, dans sa facette la plus secrète, à la solidarité.

6. Perdre le Nord :

C’est un film espagnol de l’année 2015 qui a réuni Yon González Luna et Blanca Suárez à l’écran en tant que protagonistes. C’était, à l’époque, le film le plus rentable de son pays, avec plus de 10 millions d’euros de recettes. En outre, il a également la présence d’Úrsula Corberó et José Sacristán dans le casting.







Avec Braulio (Julián López), Hugo (Yon González) décide de déménager en Allemagne fatigué de ne pas trouver d’avenir ou de travail en Espagne. Mais, vous découvrez vite que le pays que vous avez choisi comme nouveau foyer ne vous accueillera pas comme tel et que cela peut tourner au cauchemar si vous ne connaissez pas la langue.

7. La folie au paradis :

C’est peut-être l’une des comédies romantiques les plus excentriques de Netflix. Jennifer Aniston et Paul Rudd incarnent Linda et George, un couple marié vivant à New York, mais en raison de difficultés financières, ils décident de déménager à Atlanta.







Bien sûr, ce à quoi ils ne s’attendent pas, c’est qu’en chemin vers le sud, ils trouveront une communauté hippie qui deviendra leur nouveau style de vie. Leur adaptation sera-t-elle facile ?

8. L’autre Missy :

Il a été ajouté au catalogue Netflix l’année dernière et met en vedette David Spade et Lauren Lapkus. Réalisé par Tyler Spindel, ce film suit l’histoire de Tim, un homme peu sûr de lui qui, du travail, est envoyé à la retraite à Hawaï, mais pour passer un bien meilleur moment, il décide de se remonter le moral et envoie un message à la femme de ses rêves. .







Cependant, alors qu’il est dans l’avion, il découvre qu’il a envoyé le message au mauvais numéro et rencontre « l’autre Missy », qui fera de son voyage un défi.

9. Les gens qui viennent et bah :

D’origine espagnole, Gente que ven y bah est basé sur le roman de Laura Norton qui porte le même nom. Avec Clara Lago et Fernando Guallar comme protagonistes, il est venu à Netflix en 2019 pour devenir un grand succès.







« Travail parfait. Cœur : fesses. Jusqu’à ce que le marié sorte dans la presse rose avec une déesse et que tout explose. Il est temps de retourner en famille et de réfléchir ?», explique le synopsis de la plateforme pour expliquer l’histoire de Bea, qui subit le pire des chagrins, mais sa famille ne lui facilite pas la tâche.

10. Knock Knock : une comédie à l’humour obsessionnel

C’est l’une des comédies les plus folles de Netflix. Également d’origine espagnole, il a Paco León, Oscar Martínez, Adrián Lastra et plus comme protagonistes.







« Un groupe de patients atteints de TOC attend que leur médecin arrive sur un vol retardé, les obligeant à accepter leurs passe-temps respectifs.», résume la plateforme. Même si, ils devront aussi apprendre à cohabiter avec celui des autres. Est-ce une ruse du médecin ?

11. Ma grand-mère est un danger :

« Pour clore une affaire clé, un agent du FBI devra se déguiser de manière convaincante en mère grande taille de l’ex-petite amie d’un condamné évadé.« Lit le synopsis de Netflix. Avec Martin Lawrence et Nia Long, ce film a une trilogie : Ma grand-mère est un danger 2 et Cette grand-mère est mon père sont ceux qui le complètent.







12. Loyer des parrains et marraines :

»

Un homme d’affaires fiancé à une belle fille a peur d’admettre qu’il n’a pas d’amis et fait appel aux services de Best Man Inc pour obtenir le soutien dont il a besoin lors de son mariage« Netflix définit ce film. Avec Kevin Hart comme protagoniste, c’est l’un des succès les plus fous et les plus comiques de la plateforme.