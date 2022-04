Quelle est la signification des noms de Sailor Moon ?

La série animée de »Sailor Moon » a marqué toute une génération de fans, car à une époque où l’anime n’était pas accessible de manière aussi simple, l’histoire de Serena et de ses amis a capturé tous les enfants et jeunes qui ont regardé la diffusion de cet anime à la télévision, avec une histoire extraordinaire et un personnage attachant, « Sailor Moon » est resté dans la mémoire du public.

Cependant, beaucoup ignorent l’origine du nom de Serena, la protagoniste de » Sailor Moon », car loin d’être le chef des Sailor Scouts, son nom a une forte relation avec une ancienne légende japonaise. La série écrite et illustrée par Naoko Takeuchi en 1992, et a eu un succès retentissant au Japon avec son manga, passant à la télévision la même année.

Takeuchi a pensé de manière très détaillée aux personnages principaux, puisqu’il a donné une signification au nom de chacun. Bien que cela ne puisse être vu que dans la traduction japonaise de l’anime, car bien qu’ici en Amérique latine, nous connaissions le personnage principal de Serena, dans son nom japonais d’origine, elle porte le nom de Usagi Tsukino.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Ce nom est un jeu de mots japonais, car tsuki se traduit par » lune » en espagnol, tandis que usagi est la traduction de » lapin », ce qui fait que son nom est traduit par » lapin de la lune ».

L’inspiration pour le nom vient d’une ancienne légende japonaise qui raconte qu’il y a un lapin sur la lune qui passe ses journées à préparer du riz, cela est lié aux taches que l’on peut voir sur le satellite naturel de la Terre, car si vous Si vous regardez de près, ils semblent former la silhouette d’un lapin.

C’est pourquoi dans la traduction japonaise de »Sailor Moon », nous rencontrons Usagi Tsukino, qui doit son nom à une légende populaire transmise de génération en génération. Même dans plusieurs objets de Serena, nous pouvons trouver divers dessins de lapin.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Bien que Serena soit la seule à avoir un nom lié à la lune, ses amis, les Sailor Scouts, ont également des significations très particulières dans leurs noms. Chacun de leurs noms a une relation étroite avec l’élément qu’ils représentent.

Par exemple, Ami Muzina (Sailor Mercury) signifie « Friend of Water », Rei Hino (Sailor Mars) se lit comme « Spirit of Fire » et Makoto Kino (Sailor Jupiter) se traduit par « Jardin d’arbres ». ».

Sans aucun doute, Naoko Takeuchi a mis tout son soin dans chacun des éléments de l’anime, car c’était une histoire si spéciale qu’aujourd’hui encore « Sailor Moon » reste une icône de la culture populaire.