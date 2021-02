Voici comment vous devez configurer votre mobile pour jouer à Call of Duty: Mobile comme un pro

C’est ainsi que vous deviendrez un pro en modifiant les paramètres du jeu.

Après avoir passé du temps dans Call of Duty: Mobile, si vous vous sentez déjà prêt et que vous vous êtes habitué au gameplay, il est temps de donner le prochaine étape pour devenir un professionnel à l’intérieur du jeu. L’une des choses que de nombreux joueurs négligent est la configuration, qui peut faire la différence entre être un simple débutant ou jouer en tant que joueur avancé.

C’est pourquoi vous devez apporter certaines modifications aux graphismes et aux commandes pour pouvoir jouer en multijoueur et à Battle Royale comme un vrai pro. Ensuite, nous vous laissons les étapes pour que vous puissiez modifier chacune de ces sections de Call of Duty: Mobile et soyez un peu plus agile et efficace lorsque vous entrez dans un combat.

Paramètres graphiques

Les graphismes dans Call of Duty: Mobile viennent par défaut dans « Normal » et avec plusieurs options désactivées. Afin de profiter pleinement de l’expérience de combat, vous devez activer et incrémenter tous les graphiques, et pour ce faire, vous devez aller dans Paramètres (icône d’écrou en haut de l’écran), sélectionner Graphiques et appliquer les modifications suivantes:

Qualité graphique: Haute.

Haute. Images par seconde: Haute.

Haute. Profondeur de champ: Activé.

Activé. Luminosité: Activé.

Activé. Ombres en temps réel: Activé.

Activé. Ragdoll: Activé.

Activé. Réflexion de l’eau: Activé.

Paramètres de contrôle

D’autre part, quelque chose qui change considérablement le gameplay de Call of Duty: Mobile est le mode de contrôle. Tant en multijoueur qu’en Battle Royale, vous pouvez sélectionner le type de contrôle que vous souhaitez utiliser, par défaut il y a le mode simple, qui fait que le personnage vise automatiquement, ce qui n’est parfois pas très efficace, tandis que le mode avancé vous permet de tout contrôler manuellement. Pour activer le mode avancé dans BR et MJIl vous suffit d’aller dans Paramètres, de cliquer sur Contrôles et de choisir ce mode.

Contrôler les paramètres de personnalisation

Cependant, en bas de l’option Mode avancé, vous pouvez également cliquer sur Paramètres de personnalisation pour modifier littéralement chacun des boutons qui apparaissent à l’écran et les adapter comme vous vous sentez le plus à l’aise.

De cette façon, chacun des les changements que nous vous avons indiqués, vous aurez la meilleure configuration de Call of Duty: Mobile pour devenir l’un des meilleurs joueurs du jeu. De même, vous devez également envisager la personnalisation des armes dans Gunsmith, ce qui vous donnera encore plus d’avantage dans les jeux.

