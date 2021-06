Everest : voici le prochain film de la star d’Outlander Sam Heughan

Sam Heughan se positionne actuellement comme l’un des acteurs les plus populaires à la télévision. Ce prix est dû à sa participation à la série Étranger de Starz, qui peut être vu sur le service de streaming Netflix, et a maintenant été convoqué pour un nouveau projet : Everest. Ce film UTA ​​Independent Film Group sera réalisé par Doug Liman, scénarisé par Sheldon Turner. Tout savoir sur ce film !

Ce sera une adaptation du roman Paths of Glory de Jeffrey Archer, dans lequel sera aussi Ewan McGregor, protagoniste de la série Obi Wan Kenobi sur Disney+, et Marquez fort (Kingsman, 1917). Jennifer Klein et Liman produiront, Martin Ruhe s’occupera de la photographie, Oliver Scholl s’occupera de la conception de la production et T Bone Burnett s’occupera de la bande originale.

Que sera l’Everest ? Synopsis: « L’histoire se déroule en 1921 et se concentre sur la vie réelle de George Mallory (McGregor), qui est choisi par Arthur Hinks (Strong) de la Royal Geographic Society pour escalader le mont Everest auparavant invincible. Après la Première Guerre mondiale, les Britanniques en voie de disparition l’empire cherche désespérément la victoire, mais pour Mallory et son rival, l’excentrique autrichien George Finch (Heughan), le défi n’a rien à voir avec le patriotisme, mais est une singulière mise à l’épreuve de soi. ».

« Liman et McGregor sont des aventuriers passionnés dans la vie comme dans le cinéma, et ce film soulève l’une des grandes questions non résolues de l’histoire de l’Everest : Mallory était-il le premier à atteindre le sommet 30 ans avant Hillary ? ? Je ne serais pas surpris qu’à la suite de ce film, et à l’approche du centenaire de l’ascension mouvementée de Mallory, ce grand mystère nous conduise à l’une des grandes découvertes. », a déclaré le directeur général de HanWay Films, gabrielle stewart.

Tel que rapporté par les médias Date limite, enregistrer le tournage commencera au Royaume-Uni et en Italie le 22 janvier de l’année prochaine, il n’a donc pas encore de date de sortie. Pendant, Sam Heughan vient de terminer le tournage de la sixième saison de Étranger, qui arrivera début 2022, et est à la pointe de Hommes en kilt avec Graham McTavish.