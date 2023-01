Ce que l’on sait de la saison 2 de « The Snow Girl » sur Netflix

La série « La fille des neiges » de Netflix est devenu l’un des productions préférées des abonnés depuis la plateforme de streaming. Créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, l’œuvre est basée sur la roman de Javier Castillo et a surpris une grande partie des téléspectateurs avec son histoire à suspense.

Ainsi, après avoir terminé sa première saison, avec une fin ouverte, beaucoup se demandent si le casting mené par Milena Smith reviendra dans les prochains épisodes de l’émission se déroulant dans Espagne.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, on vous dit ce qu’on sait de la saison 2 de Série Netflix « La fille des neiges« .

LA SAISON 2 DE « THE SNOW GIRL » EST-ELLE CONFIRMEE SUR NETFLIX ?

Pas si loin. Cependant, les chiffres d’audience confortent le renouvellement du programme, puisqu’il a réussi à se positionner comme Le numéro 1 de Netflix dans plus de 20 pays.

Par ailleurs, l’auteur Javier Castillo a récemment lancé le deuxième livre avec le journaliste voir comme protagoniste. De cette façon, il semble inévitable que l’annonce de la sortie de nouveaux chapitres soit faite prochainement.

Look et Eduardo dans la série espagnole « The Snow Girl » (Photo : Netflix)

DE QUOI SERA LA SAISON 2 DE « THE SNOW GIRL » ?

« Le jeu de l’âme » C’est le livre sur lequel serait basé le deuxième volet de la série espagnole. « La fille des neiges ». Cela raconte l’histoire d’une jeune fille de quinze ans qui apparaît crucifiée.

Ensuite, voir Oui Édouard (José Coronado) doit enquêter sur cette affaire, tout en suivant la trace de l’image que notre protagoniste a reçue à la fin de la première saison : un autre adolescent bâillonné et menotté sous la légende “Laura Valdivia, 2012″.

En ce sens, tous deux entreront dans une institution religieuse aux nombreux secrets. Ils devront également déchiffrer trois questions : Qu’est-il arrivé à Laura ? Qui envoie le polaroïd ? Et les deux histoires sont-elles liées ?

Scène de la fin de la première saison de la série espagnole « La chica de nieve » (Photo : Netflix)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE SNOW GIRL » ?

Tout semble indiquer que les trois personnages principaux de l’histoire reviendront :

Milena Smith comme regarder rouge

comme regarder rouge José Coronado comme Edouard

comme Edouard Aixa Villagran en tant qu’inspecteur Belén Millán

José Coronado dans le rôle d’Eduardo dans la série espagnole « The Snow Girl » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE LA PREMIÈRE DE « THE SNOW GIRL »?

Compte tenu de la période de préparation, de tournage et de post-production, on peut estimer que le La nouvelle saison de « The Snow Girl » arrivera en 2024.

Il convient de noter qu’il est également possible qu’une troisième saison soit en préparation, compte tenu du fait que la saga du livre était initialement prévue comme une trilogie.

Lors d’un entretien avec SensaCine, l’écrivain Javier Castillo il a pointé : « Il y aura sûrement un troisième tome car j’ai conçu l’histoire de Miren comme une trilogie. Dans le roman, c’est très clair. Qu’il y avait trois violeurs et dans chaque livre plus ou moins face à face avec un et c’était clair pour moi. Il y avait trois personnages principaux qui sont Miren, le professeur et l’inspecteur. Cette division. Et c’était clair qu’il y a trois histoires ».