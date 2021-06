Vous ne pouvez pas être un allié de la communauté LGBTQ+ sans être un allié des personnes trans.

C’est officiellement le mois de la fierté et les gens du monde entier célèbrent la communauté LGBTQ+. Cependant, le plus souvent, les gens ne célèbrent pas chaque partie de la communauté LGBTQ+. Les personnes trans et les personnes queer de couleur bénéficient rarement de la même plateforme que les hommes cis, blancs, homosexuels, et continuent d’être touchées de manière disproportionnée par la discrimination, la violence et les inégalités.

C’est pourquoi il est important d’être un allié de toutes les personnes LGBTQ+ ce mois-ci et au-delà. Comme GLAAD l’a déclaré dans un communiqué pour Pride : « L’acceptation totale des LGBTQ ne peut être atteinte tant que nous ne protégeons pas les plus vulnérables d’entre nous ».

Dans cet esprit, nous avons dressé une liste de 10 façons simples d’être un allié des personnes trans dans votre vie de tous les jours. La liste n’est en aucun cas exhaustive et il existe de nombreuses autres façons d’aider les personnes trans, mais cette liste, espérons-le, vous aidera si vous cherchez de l’inspiration et des conseils sur votre allié.

10 façons d’être un allié trans dans votre vie de tous les jours. Photo : da-kuk via Getty Images

1) Écoutez les personnes trans et ne confondez pas toutes leurs expériences.

Cela va sans dire, mais si vous êtes un allié des personnes trans, vous devez les écouter et aider à amplifier leurs voix au lieu de parler pour elles ou pour elles. Tout comme les personnes cis, toutes les personnes trans sont différentes.

Par exemple, la chirurgie est importante pour certaines personnes trans mais elle ne l’est pas pour d’autres, les personnes trans de couleur subissent statistiquement plus de discrimination et de violence que les personnes trans blanches et les personnes non binaires ont souvent des relations complètement différentes avec le genre que les autres personnes trans. Plus vous écoutez, plus vous serez informé en tant qu’allié.

2) Renseignez-vous et informez-vous.

Que vous connaissiez personnellement ou non une personne trans, vous pouvez vous éduquer et vous informer. Il existe une pléthore d’informations utiles et de comptes à la première personne sur et hors d’Internet. Ce n’est pas le travail d’une personne trans de vous renseigner sur les personnes et les problèmes trans, alors faites vos propres recherches. Google est gratuit. Assurez-vous simplement de faire attention à la désinformation.

3) Soutenir l’art trans, la littérature, la télévision et le travail en général.

Regarder une saison de Pose ne fait pas de vous un expert trans, mais la culture est une excellente porte d’entrée pour en savoir plus sur les personnes trans. C’est aussi un excellent moyen de les soutenir. Hollywood recrute enfin des acteurs trans dans des rôles trans et des auteurs comme Janet Mock et Torrey Peters écrivent des livres à lire absolument touchants, hilarants et informatifs.

4) Parlez si vous entendez quelqu’un faire des remarques transphobes.

Cela peut sembler simple, mais il y a des moments dans la vie où vous pouvez entendre quelqu’un dire quelque chose de transphobe et l’ignorer pour éviter la confrontation. Cela échoue aux personnes trans car cela permet aux opinions transphobes de prospérer sans être contestées, même si cette personne ne voulait pas être transphobe. Plus vous parlerez, plus cela deviendra facile.

5) Corrigez quelqu’un s’il nomme une personne trans.

Sur cette note, vous pouvez entendre des personnes donner des noms morts à des personnes trans et utiliser les mauvais pronoms pour elles. Même si vous savez qu’ils le font par erreur, il est important de les corriger afin qu’ils en soient conscients et qu’ils s’efforcent d’arrêter de le faire.

6) Excusez-vous si vous faites une erreur.

Nous sommes tous humains et il n’est pas rare de faire des erreurs avec les noms et les pronoms des gens, en particulier si vous les connaissiez avant qu’ils ne deviennent trans. Si c’est le cas, excusez-vous, n’en faites pas toute une histoire et assurez-vous de vous rappeler les bons termes pour eux à l’avenir.

7) Demandez si les espaces dans lesquels vous travaillez sont trans-inclusifs.

De nombreuses écoles et lieux de travail ont été conçus sans penser aux personnes trans, il est donc important que nous fassions de notre mieux pour les mettre à jour. N’y a-t-il pas de toilettes unisexes dans votre école ? Avez-vous des événements de travail genrés? Y a-t-il quelque chose que vous rencontrez quotidiennement qui, selon vous, pourrait mettre les personnes trans mal à l’aise ? Si c’est le cas, parlez-en, contactez une personne de votre entourage à ce sujet et travaillez pour aider à le changer.

8) Ne faites jamais de suppositions sur le sexe de quelqu’un.

Ce n’est pas parce que quelqu’un vous apparaît un homme ou une femme qu’il l’est. Si vous ne connaissez pas les pronoms de quelqu’un, vous pouvez toujours utiliser un terme neutre comme « ils » pour les décrire. Écoutez aussi ce que les autres personnes qui les connaissent les appellent et, si vous avez besoin de demander, présentez-vous en énonçant également vos pronoms.

9) Faites attention à ne pas dénoncer les personnes trans à d’autres personnes.

Si une personne trans vous divulgue son identité, il est possible qu’elle ne se présente pas comme trans à tout le monde. Assurez-vous de savoir à quel point ils sont à l’aise avec d’autres personnes sachant qu’ils sont trans avant de mentionner leur identité à d’autres personnes. Du travail à la vie familiale, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes trans peuvent ne pas souhaiter sortir publiquement et il est important de les respecter.

10) Faites du bénévolat, faites un don et aidez à sensibiliser.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, il existe de nombreuses organisations caritatives trans que vous pouvez soutenir par le biais de bénévolat ou de dons : Mermaids, The Audre Lorde Project et Gendered Intelligence ne sont que quelques-uns d’entre eux. Les personnes trans créent également souvent des pages GoFundMe pour les chirurgies, alors soyez toujours à l’affût des moyens d’aider.

Pour plus d’informations et de ressources, consultez les conseils de GLAAD pour les alliés des personnes transgenres.

