Tout sur la chute et l’ascension de Brendan Fraser

Le changement radical dans la vie de Brendan Fraser continue d’exciter le les cinéphiles. Cette semaine, son nom s’est glissé dans les tendances après que l’acteur de Georges de la jungle Oui La momie être ému par la reconnaissance de son public. Et c’est que l’industrie célèbre son présent : après une dépression qui l’a éloigné de l’écran, il est retourné travailler avec Leonardo DiCaprio, Robert de niro Oui Martin Scorsese, en plus de jouer dans un autre projet de film. Ici, nous vous racontons tout sur la chute et la montée du Fraser.

Brendan Fraser était le protagoniste de George of the Jungle (IMDb).



Dans les années 90, l’acteur américain s’est positionné comme l’une des figures les plus importantes du monde du cinéma, jouant dans des films tels que Georges de la jungle, la trilogie de La momie, Dieux et monstres, L’américain tranquille Oui Voyage au centre de la terre. Mais d’un instant à l’autre, Brendan Fraser semblait disparaître et peu à peu il perdait cette popularité qu’au prix de travail et d’efforts il avait réussi à obtenir.

Que s’est-il passé dans la vie de Brendan Fraser ?

Dans un rapport avec Magazine GQ, l’acteur a déclaré que lorsqu’il tournait le dernier film de La momie, son corps lui a demandé d’arrêter. Lorsqu’il travaillait en Chine, il avait besoin d’un laminectomie, une opération sur leur vertèbres Cela n’a pas fonctionné et qu’ils ont dû répéter à une autre occasion. Ce n’était pas la seule partie de son corps touchée : l’une de ses genoux et les cordes vocales. « J’essayais trop fort, d’une manière destructive», a-t-il exprimé.

Lors du tournage de La Momie, Brandan Fraser a subi plusieurs blessures (IMDb).



Ces douleurs ont eu lieu à partir du 2008. Mais la vérité est que Fraser avait en sa possession un secret très angoissant lié à un agression sexuelle. De cette façon, il a accusé Philippe Beurk, président de la Association de la presse étrangère d’Hollywood, pour profiter de son corps de manière perverse. En ce sens, il a avoué : «Je me sentais malade, comme si j’avais une boule dans la gorge”. Bien qu’à l’époque il ne l’ait pas signalé à la police, il était chargé d’informer les autorités de l’institution des abus.

Ton malaise à cause de ça expérience traumatisante, combiné avec peu d’offres d’emploi reçu depuis, Fraser a pris du temps loin des grands écrans. Mais maintenant, il revient renouvelé et avec de nombreux projets à l’ordre du jour. Votre participation à Pas de mouvement soudain, qui sera créée cette année sous la direction de Steven Soderbergh dans HBO Max, et en La baleine, film de A24 dirigée par Darren Aronofsky, où il incarnera un homme pesant plus de 200 kilos.







Comme si cela ne suffisait pas, sa participation à Tueurs de la lune des fleurs, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. L’histoire se déroule dans les années 1920, à l’époque des assassinats de la compagnie pétrolière Osage. Son excitation pour cette nouvelle renaissance est devenue virale cette semaine sur TIC Tac, où le public a reconnu son travail et a souligné sa grande carrière qui peu à peu commence à renaître.