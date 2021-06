Un fan de Disney repère des détails sombres cachés dans la scène d’Hercule

Un fan de Disney aux yeux d’aigle a repéré un détail caché dans Hercule cela fait que les gens pensent différemment à une scène particulière.

Dans la scène en question, l’intérêt amoureux d’Hercule, Megara – ou Meg – se rend compte qu’elle peut avoir des sentiments pour lui et chante la chanson « I Won’t Say (I’m In Love) » alors qu’elle traverse une cour grecque raffinée.

Alors qu’elle marche et chante, plusieurs statues sont exposées – et bien qu’à première vue, elles puissent sembler être des ornements romantiques dédiés à l’amour, si vous regardez d’un peu plus près, vous vous rendrez compte que c’est tout le contraire.

« Je n’ai donc jamais remarqué cela auparavant, mais dans Hercule, dans la partie où elle chante ‘I Won’t Say (I’m In Love)’, il y a une partie où elle dit ‘Je pensais que mon cœur avait appris sa leçon’.

« Et les statues qu’elle croise… ce ne sont pas des scènes d’amour.

« Ce sont des scènes d’assaut de la mythologie grecque.

« Genre, pas étonnant qu’elle essaie d’être prudente !

En publiant le clip, elle a écrit la légende: « En prêtant plus d’attention à l’art d’Hercule et oh mon dieu. »

La vidéo a depuis accumulé des centaines de milliers de vues et a suscité de nombreux commentaires de personnes choquées par la révélation.

L’un d’eux a écrit: « Disney dans les années 90 ne s’est pas retenu et a essayé de s’en tirer le plus possible. »

Un autre a ajouté : « Elles sont également toutes basées sur de vraies statues ! Une avec Aphrodite et Pan, Nessus et Deianira et les dernières Nymphe et Satyre possibles. »

Alors qu’un troisième a félicité Disney pour son souci du détail, écrivant: « J’adore absolument la narration visuelle comme celle-ci. Les artistes de la planche et les maquettistes savaient ce qui se passait. »

Ce clip est le dernier d’une longue série de réalisations similaires pour les adultes qui re-regardent maintenant les classiques pour enfants et repèrent des choses qu’ils ont manquées quand ils étaient enfants.

Plus tôt cette année, un Histoire de jouet fan a été choquée après avoir remarqué une blague assez adulte qui lui est passée par-dessus la tête quand elle était jeune.