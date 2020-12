EA confirme des temps de chargement plus rapides et des cadences plus fluides pour les Sims 4 sur les consoles de nouvelle génération

Les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series S et X, sont maintenant officiellement disponibles pour ceux qui ont la chance d’en prendre une pendant cette saison des fêtes bien remplie. Certains se sont demandé ce que signifiait la sortie de nouvelles consoles pour les jeux dont ils jouissent aujourd’hui.

Dans un récent article de blog, EA détaillé à quoi s’attendre pour plusieurs de ses titres populaires sur les consoles de nouvelle génération. Qui comprend Les Sims 4, qui a été lancé en 2014 mais continue de publier du nouveau contenu plusieurs fois par an, y compris des correctifs et des mises à jour du jeu de base.

Les Sims 4 a récemment déployé une mise à jour géante du jeu de base qui comprendra plus de 100 nouveaux tons de peau, des ajustements de coiffure et des roues de couleurs pour le maquillage, ainsi que des paramètres supplémentaires pour l’opacité et plus encore.

Tout ce contenu suit le dixième pack d’extension du jeu Évasion enneigée. Pour les joueurs sur console, cela signifie avoir à faire de la place pour tous les packs d’extension, packs de jeu et packs d’objets, ce qui ne fait que prolonger le temps de chargement du jeu.

EA a de bonnes nouvelles pour les joueurs de console qui envisagent d’acheter une console de nouvelle génération. L’éditeur déclare que le jeu sera compatible avec le PlayStation 5 et Xbox Series S et X. Les joueurs peuvent profiter de temps de chargement plus rapides et de fréquences d’images plus fluides.

Pour les joueurs PC qui doivent exécuter le lanceur Origin, les temps de chargement sont encore plus lents. Cela n’inclut pas les mods ou tout autre contenu personnalisé, ce qui ne fera qu’augmenter les temps de chargement. EA espère résoudre ces problèmes avec l’application de bureau EA, qui est actuellement en version bêta. Toute personne intéressée à essayer la nouvelle application peut toujours s’inscrire à la version bêta.

Il n’est pas surprenant qu’EA accorde une attention particulière à ses joueurs Sims. La société a récemment publié ses résultats financiers du T2 FY21, qui ont connu une croissance significative cette année. Cela est dû en grande partie au fait que les joueurs restent à la maison et passent plus de temps à jouer aux jeux vidéo.

Dans ses remarques préparées pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021, EA déclare s’attendre à une autre «très bonne année» pour Les Sims 4, qui poursuivra sa septième année de service. Les fans de la série ne peuvent que s’attendre à ce que plus de contenu soit lancé, même si certains attendent avec impatience le cinquième volet de la série.

Les Sims La communauté ne fait qu’augmenter dans le monde entier, et sa base de joueurs sur PC et console est désormais la plus importante de l’histoire de la franchise.