Le film d’animation Teenage Mutant Ninja Turtles de Seth Rogen obtient une date de sortie pour l’été 2023

The Heroes in a Half-Shell sera de retour sur grand écran en 2023. L’année dernière, Seth Rogen a annoncé qu’il serait la prochaine personne à redémarrer le Teenage Mutant Ninja Turtles sous la forme d’un nouveau film d’animation CG. L’acteur et producteur vient de fournir une nouvelle mise à jour sur le projet en tweetant une image d’une feuille de papier de cahier avec diverses notes sur le film. En haut de la page se trouve la date du 11 août 2023, révélant la date de sortie officielle du redémarrage de Rogen.

Il semble que les notes partagées dans l’image aient été écrites par Leonardo avec le nom de la tortue maniant l’épée écrit dans le coin supérieur. Il met en avant son arme de prédilection ainsi que son désir de discipline, d’honneur et de loyauté. De plus, Leo fait une note pour « s’excuser auprès d’avril » tout en décrivant les différents types de mutations. C’est un moyen intéressant de taquiner le film tout en fournissant la véritable date de sortie, qui a été confirmée par Rogen dans un tweet de suivi.

« un mot : cowabunga », a répondu le responsable TMNT Compte Twitter.

Ce redémarrage ne sera pas connecté aux incarnations précédentes du Teenage Mutant Ninja Turtles, qui a eu de nombreuses versions différentes sur les grands et les petits écrans. Heureusement, Rogen entre dans le projet en tant que fan de longue date avec une grande appréciation des icônes de la culture pop. Parlant du film dans une interview de Collider l’année dernière, Rogen a offert quelques détails sur l’intrigue en suggérant que la partie « Adolescent » du titre sera ce qui motivera le plus l’histoire.

« En tant que fan de longue date de tortues Ninja, bizarrement la partie ‘Adolescente’ de Teenage Mutant Ninja Turtles a toujours été la partie qui m’a le plus marqué », a déclaré Rogen. « Et en tant que personne qui aime les films pour adolescents, qui a fait beaucoup de films pour adolescents, et qui a littéralement fait ses débuts dans toute sa profession en écrivant un film pour adolescents, l’idée d’affiner cet élément était vraiment excitante pour nous. Je veux dire, ne pas négliger le reste, mais vraiment l’utiliser comme une sorte de point de départ pour le film. »

À l’origine une série de bandes dessinées, l’adaptation en série animée lancée en 1987 a été ce qui a d’abord catapulté le Teenage Mutant Ninja Turtles dans le courant dominant. Le succès du dessin animé a conduit à la première adaptation cinématographique, qui était le film d’action en direct sorti en 1990. Il a été suivi de deux suites en 1991 et 1993 ainsi que du film d’animation de redémarrage. TMNT qui a été publié en 2007.

Michael Bay a ramené le traitement en direct aux tortues pour le 2014 Teenage Mutant Ninja Turtles redémarrer. La suite, Teenage Mutant Ninja Turtles: Hors de l’ombre, a été publié en 2016. L’année dernière, il a été rapporté que Seth Rogen et Evan Goldberg produirait un nouveau redémarrage animé par CG sous leur bannière Point Grey Pictures. Jeff Rowe (Les Mitchells contre les machines réalise avec un scénario de Brendan O’Brien (Voisins).

Cette nouvelle Teenage Mutant Ninja Turtles Le film sortira le 11 août 2023. On ne sait pas exactement quand le tournage commencera et aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé. Cette nouvelle nous vient de Seth Rogen.

Sujets : Teenage Mutant Ninja Turtles