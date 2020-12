Huawei ouvre Petal Search: son alternative à Google peut désormais être utilisée sur n’importe quel mobile et ordinateur de bureau

Face au blocus américain de Huawei et à la cessation de la collaboration avec Google, la firme chinoise a commencé à développer des alternatives pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. L’une de ces alternatives est Petal Search, son propre moteur de recherche avec un téléchargeur d’applications intégré. Jusqu’à présent, Petal Search ne pouvait être utilisé que sur les téléphones Huawei et les terminaux Android avec App Gallery et HMS, mais maintenant Petal Search a été ouvert et peut être utilisé sur n’importe quel smartphone.

Comment? Avec des domaines. De la même manière que nous accédons actuellement à Google, DuckDuckGo ou Bing, nous pouvons désormais accéder à Petal Search en utilisant les domaines gopetal.com et petalsearch.com. La migration des serveurs de ce second domaine se déroule à ce moment précis, mais comme nous avons pu le prouver dans Engadget, le moteur de recherche fonctionne avec gopetal.com et vous permet de surfer sur le net.

Encore une alternative à Google

Bien que les smartphones Huawei puissent accéder à Google comme d’habitude en tapant l’URL, Huawei n’a pas voulu rater l’occasion de proposer une alternative supplémentaire. Vous disposez déjà des services mobiles Huawei (alternative aux services mobiles Google), AppGallery (alternative à Google Play Store) et Recherche de pétales (votre alternative à Google). Ce qui est nouveau, c’est que Petal Search est désormais accessible à tous.

Pour des raisons pratiques, Petal Search est comme l’application Google pour mobile. Il dispose d’un moteur de recherche intégré avec un moteur de recherche commun, mais il possède également son propre « Discover » (un indexeur d’actualités qui s’appuie sur des résultats locaux par catégories), un moteur de recherche d’applications avec des liens vers différents magasins qui vous permettent de télécharger le fichier APK, un moteur de recherche d’images et de vidéos, etc.

Quelque chose d’intéressant est que Petal Search propose résultats différents selon la catégorie que nous choisissons. Par exemple, si nous recherchons « Recettes de Noël » dans la section « Applications », il nous montrera des applications de recettes, dans des livres de cuisine ou des ustensiles « Shopping », dans des listes de recettes « Actualités », etc. Les résultats, à l’exception de différences mineures, sont affichés comme dans Google, avec une sorte de carte pour chaque résultat.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Petal Search peut désormais être utilisé sur n’importe quel appareil. Le domaine gopetal.com est conçu pour les smartphones, mais via petalsearch.com vous pouvez accéder à un version de bureau lorsque les serveurs sont migrés. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent également télécharger l’application Petal Search depuis AppGallery sur leur mobile pour l’utiliser comme moteur de recherche par défaut. Passons maintenant au plus difficile: amener Petal Search à se tailler une niche dans un secteur si largement dominé par Google.